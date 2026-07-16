أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أن يسرائيل كاتس ووزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث اتفقا، خلال اتصال هاتفي مساء الأربعاء، على مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين في مواجهة أي تطورات محتملة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس أن هيغسيث أطلع نظيره الإسرائيلي خلال الاتصال على الهجمات التي نفذها الجيش الأميركي ضد إيران، واتفق الجانبان على استمرار التعاون في مواجهة أي مستجدات.

وأضاف البيان أن كاتس أطلع وزير الدفاع الأميركي على العمليات الإسرائيلية في سوريا وقطاع غزة ولبنان.

ونقل المكتب عن كاتس قوله لهيغسيث: "لم نطلب يومًا من الولايات المتحدة أن تتحرك نيابة عنا على حدودنا. نحن ملتزمون بالدفاع عن مواطني إسرائيل في مواجهة أي تهديد، وسنواصل القيام بذلك".