قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، إن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف محطات الطاقة في إيران "فارغة"، لكنه حذر من أنه إذا نفذت الولايات المتحدة هذه التهديدات، فإن إيران ستهاجم "جميع البنى التحتية المتبقية" في أنحاء المنطقة.

وأضاف ذو الفقاري: "كل ما بقي سليمًا حتى الآن بفضل ضبط النفس الإيراني، أي جميع البنى التحتية في المنطقة، سيتعرض لضربات القوات المسلحة الإيرانية، بحيث لن يبقى له أثر، وكأنه لم يكن موجودًا أصلًا".

كما وصف أي تدخل أميركي في مضيق هرمز بأنه "خط أحمر لا يمكن تجاوزه" بالنسبة لإيران.