أعلن رئيس مركز الاتصالات والإعلام في "العتبة الرضوية"، محسن هوشمند، أن حريقًا اندلع، ظهر الخميس 16 يوليو (تموز)، في أحد المشاريع قيد الإنشاء بمرقد الإمام الثامن للشيعة "الإمام الرضا"، مؤكدًا أنه تم احتواؤه والسيطرة عليه بالكامل.
وبحسب قوله، فإن منشأ هذا الحادث يعود إلى "احتراق جزء من العوازل الحرارية"، وهو ما تسبب في تصاعد دخان كثيف نسبيًا نظر٦ لطبيعة المواد المكونة لها.
وأضاف هوشمند أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية أو أضرار في المنشآت والمجمع قيد الإنشاء، مشيراً إلى أن الهدوء قد عاد إلى المكان، وأن الأنشطة اليومية مستمرة بشكل طبيعي في الورشة والحرم.