أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن قواتها بدأت في تمام الساعة 22:30 بتوقيت طهران، مساء الثلاثاء 14 يوليو (تموز)، جولة جديدة من الضربات ضد إيران بهدف تقويض قدراتها على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.
وأضافت "سنتكوم" أن هذه الضربات تأتي بالتزامن مع استعدادات القوات الأميركية لاستئناف الحصار البحري للموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية.
وبحسب البيان، فإن تنفيذ هذا الحصار سيبدأ اعتبارًا من الساعة 23:30 بتوقيت طهران.
أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا)، مساء الثلاثاء 14 يوليو (تموز)، بسماع دوي 3 انفجارات متتالية في بندر عباس. ووفقاً لتقرير (إيرنا)، فإن مواقع الانفجارات كانت في شرق بندر عباس.
وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري، بأن سكان الأهواز سمعوا أيضاً دوي عدة انفجارات.
وذكرت "فارس" أن الموقع الدقيق ومصدر هذه الانفجارات لم يتضحا بعد، وسيتم نشر تفاصيل إضافية لاحقاً.
كما أفادت (إيرنا) بسماع صوت يشبه الانفجار في أجزاء من ضواحي مدينة الأهواز، ما أثار القلق بين المواطنين.
تظهر بيانات شركة "مارين ترافيك" أن 22 سفينة تجارية على الأقل قد عبرت مضيق هرمز خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ وذلك قبل حلول مهلة الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة لبدء الحصار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وخلال هذه الفترة، دخلت 14 سفينة، تشمل 11 سفينة شحن وثلاث ناقلات نفط، إلى المياه الخليجية. بينما غادرت ثماني سفن أخرى، تشمل أربع سفن شحن وأربع ناقلات نفط.
ورغم هذا الارتفاع الطفيف، فلا يزال معدل حركة المرور يقع إلى حد كبير ضمن نطاق المعدلات المنخفضة لعبور السفن في الأسابيع الأخيرة. فقبل الحرب، كان يعبر مضيق هرمز ما متوسطه نحو 110 سفن يوميًا
كما يستمر أيضًا التشويش على نظام تحديد المواقع الخاص بالسفن في المنطقة. وهذا التشويش، المرصود في مضيق هرمز منذ أشهر، يتسبب في إظهار المواقع المرسلة من السفن بشكل غير دقيق وفي أماكن مختلفة.
أفاد موقع "أكسيوس"، يو الثلاثاء 14 يوليو (تموز)، بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، البدء بعملية انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من سوريا، واتخاذ خطوة مماثلة في لبنان.
وبحسب التقرير، يرى ترامب أن الوجود العسكري الإسرائيلي في سوريا يسهم في تصاعد التوتر، بينما شدد نتنياهو على ضرورة الإبقاء على المناطق العازلة الأمنية على حدود إسرائيل.
قال مندوب الصين بمجلس الأمن الدولي: "إن البحر الأحمر يعد أحد الممرات الحيوية للتجارة الدولية، وإن الحفاظ على أمن خطوط الملاحة في هذه المنطقة يمثل مسؤولية مشتركة".
وأضاف أن التوترات الجارية في الشرق الأوسط قد أثرت سلبًا على الأوضاع في البحر الأحمر، واصفًا هذا الأمر بأنه "مقلق حقًا".
من جانبه، قال مندوب فرنسا في مجلس الأمن الدولي إن حرية الملاحة والأمن البحري في البحر الأحمر، تمامًا كما هو الحال في مضيق هرمز، هما أمران حيويان ويجب احترامهما.
قال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي إن هجوم إيران على السفن التجارية ومحاولة النظام الإيراني "احتجاز مضيق هرمز والاقتصاد العالمي كرهينة" يظهران أن حرية الملاحة حيوية للسلام والازدهار الدوليين.
وأضاف أن "بعض الأنظمة تنتهك هذه الحرية لكسب امتيازات سياسية أو للإفلات من عواقب أعمالها العدوانية".
ووصف الحوثيين بأنهم حلفاء طهران، قائلاً إن هذه الجماعة تتبع نمط سلوك الحرس الثوري؛ بدءًا من اختطاف المدنيين واستخدام الدروع البشرية، وصولاً إلى مهاجمة البنية التحتية المدنية وترديد شعارات "الموت لأميركا وإسرائيل".
وحذر الممثل الأميركي من أنه إذا هددت طهران مضيق هرمز، فقد يتحرك الحوثيون أيضًا مرة أخرى لإغلاق البحر الأحمر، مضيفًا أن هذه الجماعة "تنشر الرعب في المنطقة نيابة عن طهران".
وأكد أن الذين يمتلكون منصات إطلاق صواريخ أو ألغامًا بحرية ليس لهم الحق في تحديد أي المناطق تُعد مياهًا دولية، أو كيف تدير الدول المستقلة شؤونها الدولية.