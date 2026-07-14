الإعلام الإيراني: سماع دوي 3 انفجارات متتالية في "الأهواز"
أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا)، مساء الثلاثاء 14 يوليو (تموز)، بسماع دوي 3 انفجارات متتالية في بندر عباس. ووفقاً لتقرير (إيرنا)، فإن مواقع الانفجارات كانت في شرق بندر عباس.
وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري، بأن سكان الأهواز سمعوا أيضاً دوي عدة انفجارات.
وذكرت "فارس" أن الموقع الدقيق ومصدر هذه الانفجارات لم يتضحا بعد، وسيتم نشر تفاصيل إضافية لاحقاً.
كما أفادت (إيرنا) بسماع صوت يشبه الانفجار في أجزاء من ضواحي مدينة الأهواز، ما أثار القلق بين المواطنين.