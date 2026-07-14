تظهر بيانات شركة "مارين ترافيك" أن 22 سفينة تجارية على الأقل قد عبرت مضيق هرمز خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ وذلك قبل حلول مهلة الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة لبدء الحصار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وخلال هذه الفترة، دخلت 14 سفينة، تشمل 11 سفينة شحن وثلاث ناقلات نفط، إلى المياه الخليجية. بينما غادرت ثماني سفن أخرى، تشمل أربع سفن شحن وأربع ناقلات نفط.

ورغم هذا الارتفاع الطفيف، فلا يزال معدل حركة المرور يقع إلى حد كبير ضمن نطاق المعدلات المنخفضة لعبور السفن في الأسابيع الأخيرة. فقبل الحرب، كان يعبر مضيق هرمز ما متوسطه نحو 110 سفن يوميًا

كما يستمر أيضًا التشويش على نظام تحديد المواقع الخاص بالسفن في المنطقة. وهذا التشويش، المرصود في مضيق هرمز منذ أشهر، يتسبب في إظهار المواقع المرسلة من السفن بشكل غير دقيق وفي أماكن مختلفة.