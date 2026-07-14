أصدر أكثر من 180 نائبًا في البرلمان الإيراني بيانًا طالبوا فيه بمتابعة "الثأر"، والقصاص من القتلة والآمرين والفاعلين في مقتله، وإقرار قانون للثأر للمرشد السابق وقتلى الحروب الأخيرة لإيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما أكدوا اتخاذ مواقف حاسمة بشأن إنهاء "تفاهم إسلام آباد"، وتعزيز الردع الدفاعي، ومتابعة شروط مجتبى خامنئي في السياسة الخارجية.

وقد وقّع أكثر من 180 نائبًا على هذا البيان خلال جلسة علنية للبرلمان، ونشرت وكالة أنباء "فارس" نصه، يوم الثلاثاء 14 يوليو (تموز).

وأشار النواب إلى إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إنهاء مذكرة التفاهم، وكتبوا أنهم يتوقعون من رؤساء السلطات اتخاذ مواقف "حاسمة وثورية" في هذا الصدد. وأضافوا أن هذه التطورات أظهرت مجددًا أن حل القضايا بين إيران والولايات المتحدة غير ممكن عبر المفاوضات.

وطالب الموقعون هيئة رئاسة البرلمان بإدراج تشكيل لجنة خاصة لمراجعة المفاوضات والتفاهمات والإشراف على تنفيذ شروط مجتبى خامنئي على جدول الأعمال.

كما شدد البيان على إحداث تحول في العقيدة الدفاعية، وإقرار قانون إدارة وحوكمة مضيق هرمز، وتعزيز الردع الاستراتيجي، ودعم القوات المسلحة. وعبر النواب أيضاً عن دعمهم لإجراءات القوات المسلحة في "إعمال حق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز".

وطالب هؤلاء النواب الحكومة أيضًا بالعمل على تأمين معيشة الشعب بشكل مستدام وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتقديم الوزراء المقترحين البدلاء عن أعضاء الحكومة القتلى إلى البرلمان بأسرع وقت ممكن.

