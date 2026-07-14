بعد تقارير لمواطنين عن سماع عدة انفجارات عنيفة في بوشهر وجغادك، ظهر الثلاثاء 14 يوليو، أعلن مساعد الشؤون السياسية والأمنية لمحافظ بوشهر، إحسان جهانيان، أن أربعة مواقع في مدينة بوشهر تعرضت لمقذوفات أميركية.

وقال جهانيان: "في استمرار لانتهاك العدو الأميركي لوقف إطلاق النار والتفاهم، تعرضت ظهر اليوم أربعة مواقع في مدينة بوشهر لمقذوفات أطلقها العدو".

وكان مواطنون قد أفادوا في وقت سابق بسماع عدة دويّات انفجارات في بوشهر وجغادك.