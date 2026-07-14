إسرائيل: الولايات المتحدة توقف سحب طائرات التزود بالوقود من مطار تل أبيب
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة أوقفت عملية سحب طائرات التزود بالوقود التابعة لسلاحها الجوي من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.
وذكرت شبكة "كان نيوز" أن سلطة المطارات الإسرائيلية حذرت من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى إلغاء نحو 50 ألف تذكرة سفر خلال شهر يوليو.
وكانت واشنطن قد بدأت، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استئناف المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، إعادة نشر طائرات التزود بالوقود التي كانت قد نقلتها سابقًا إلى أوروبا، وذلك باتجاه الشرق الأوسط وإسرائيل.