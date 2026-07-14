أعلن رئيس نيابة قضايا الإرهاب في البحرين أن المحكمة الجنائية الكبرى أصدرت، في قضيتين منفصلتين، أحكامًا بالسجن المؤبد بحق ثلاثة متهمين، بعد إدانتهم بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال عدائية وإرهابية ضد البحرين.

كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات التي تم ضبطها في القضيتين.

ووفقًا للنيابة، فإن القضية الأولى تتعلق بأحد المتهمين، وهو فار من البحرين، إذ قام بتجنيد متهم آخر لجمع معلومات عن منشآت حيوية في المملكة بهدف استهدافها خلال هجمات إيران.

وفي القضية الثانية، أوضحت النيابة أن أحد المتهمين أرسل، عبر حساب منسوب إلى الحرس الثوري الإيراني، مقاطع فيديو توثق هجمات إيران على منشآت حيوية في البحرين، إلى جانب إحداثيات عدد من المواقع المهمة، تمهيدًا لاستهدافها.

وأكدت النيابة العامة البحرينية أن التحقيقات أظهرت أن المعلومات التي قدمها المتهمون أسهمت في الهجمات التي شنتها إيران على عدد من المنشآت والمرافق الحيوية في البحرين، بما عرض أمن المملكة واستقرارها للخطر.

