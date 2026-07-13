أدرجت الحكومة البريطانية الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات المحظورة رسميًا مستخدمةً صلاحياتها الجديدة.

وصادقت الحكومة البريطانية سريعاً على قانون الأمن القومي الذي كان قد وعد به رئيس الوزراء، كير ستارمر، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات التي استهدفت الجالية اليهودية في البلاد.

وكانت القوانين البريطانية السابقة تفرض قيودًا على إدراج المؤسسات الحكومية في قائمة المنظمات المحظورة.

