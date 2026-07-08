قال مساعد الشؤون السياسية والأمنية لمحافظ بوشهر، إحسان جهانيان، في تصريح للصحافيين، إن مقرًا عسكريًا في قضاء مقاطعة "دشتي"، ومقرًا عسكريًا آخر في محيط مدينة جغادك التابعة لمحافظة بوشهر، جنوبي إيران، تعرضا فجر يوم الأربعاء 8 يوليو (تموز) لقذائف أميركية.
وأضاف أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية جراء هذا الهجوم.
أعلنت دائرة العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثالثة التابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة معشور، مقتل أحد عناصرها جراء الهجمات الأميركية التي وقعت فجر اليوم الأربعاء 8 يوليو (تموز).
وأوضح الحرس الثوري أن العنصر القتيل يُدعى محمد رضا خزيمي، مشيرًا إلى أنه قُتل أثناء "التصدي لطائرات العدو المسيّرة"، إثر إصابته بشظايا مقذوف.
ولم تنشر دائرة العلاقات العامة أي تفاصيل إضافية بشأن الموقع الدقيق للهجوم أو الظروف التي وقع فيها.
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إن الهجمات التي وقعت فجر يوم الأربعاء 8 يوليو (تموز)، إلى جانب قرار وزارة الخزانة الأميركية الصادر الليلة الماضية بإلغاء ترخيص بيع النفط الإيراني، أفقدت "اتفاق التفاهم" الخاص بإنهاء الحرب أجزاءً أساسية ومهمة من فاعليته.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذا التصعيد.
ووجّهت وزارة الخارجية الإيرانية، في البيان، رسالة إلى الدول المجاورة والدول الخليجية، جاء فيها: "أي تعاون في تنفيذ هجوم على إيران سيُعد تواطؤًا ومشاركة مباشرة".
وأكد البيان، في ختامه، أن القوات المسلحة الإيرانية لن تتردد في استهداف مصدر ومنشأ الهجمات.
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق صفارات الإنذار في المملكة للمرة الثالثة منذ فجر اليوم.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الحفاظ على الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.
ووفقًا لوزارة الداخلية البحرينية، فقد انطلقت صفارات الإنذار عند الساعة 9:25 صباحًا بتوقيت المنامة، الموافق 9:55 صباحًا بتوقيت طهران.
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، قبيل اجتماع قادة الحلف في أنقرة، إنه من المتوقع أن يؤكد أعضاء الحلف، اليوم الأربعاء 8 يوليو، مجددًا على ضرورة أن تُبقي إيران مضيق هرمز مفتوحًا بالكامل.
وأضاف أن الضربات الأميركية الجديدة ضد إيران كانت "ضرورية تمامًا".
وتابع الأمين العام للناتو: "عندما يكون وقف إطلاق النار قائمًا، وتقوم إيران عمليًا بانتهاكه، فمن الضروري تمامًا، في رأيي، أن ترد الولايات المتحدة بحزم".
كتبت صحيفة "كيهان"، التي تُدار تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، في صدر صفحتها الأولى الصادرة اليوم الأربعاء 8 يوليو، عبارة: "ترامب لا ينبغي أن يبقى على قيد الحياة".
وقالت الصحيفة إن تشييع جنازة علي خامنئي كان "استعراضًا لقوة الإسلام"، معتبرة أن أمن كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قد انتهى إلى الأبد".
وفي مقال بعنوان "نريد رأس ترامب"، كتب حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، أنه ينبغي الإعلان رسميًا أن إيران تعتبر ترامب، وحتى الطيارين الذين شاركوا في مقتل علي خامنئي، "مهدورو الدم"، وأنها ستقوم "بقتله" أينما عثرت عليه.