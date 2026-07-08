أعلنت دائرة العلاقات العامة للمنطقة البحرية الثالثة التابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة معشور، مقتل أحد عناصرها جراء الهجمات الأميركية التي وقعت فجر اليوم الأربعاء 8 يوليو (تموز).

وأوضح الحرس الثوري أن العنصر القتيل يُدعى محمد رضا خزيمي، مشيرًا إلى أنه قُتل أثناء "التصدي لطائرات العدو المسيّرة"، إثر إصابته بشظايا مقذوف.

ولم تنشر دائرة العلاقات العامة أي تفاصيل إضافية بشأن الموقع الدقيق للهجوم أو الظروف التي وقع فيها.

