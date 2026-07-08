قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن إيران طلبت وقفًا مؤقتًا للقتال لإقامة مراسم تشييع جثمان علي خامنئي، مضيفًا أن الولايات المتحدة وافقت على الطلب، إلا أن إيران أطلقت بعد ذلك صاروخين.

وقال ترامب: "لقد طلبوا وقفًا مؤقتًا. كانوا يريدون الذهاب إلى مراسم تشييع جنازة خامنئي. فقلت: امنحوهم هذه الفرصة. ثم أطلقوا صاروخين. أعني أن ذلك كان أكثر التصرفات جنونًا"

وأضاف الرئيس الأميركي: «كان بإمكاننا قتلهم؛ ولذلك أعتقد أنه ينبغي النظر إلى الأمر من هذه الزاوية أيضًا".

كما قال إن إيران طلبت من الولايات المتحدة عدم استهداف مسؤوليها، مضيفًا: "قلنا لهم إننا لن نقتلكم. لم نفعل شيئًا ضدهم. وفي الواقع، وفرنا لهم الحماية أيضًا".