قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إن الهجمات التي نُفذت مساء الثلاثاء 7 يوليو (تموز)، استهدفت "المنشآت تحت الأرض المخصصة لتخزين الطائرات المسيّرة والصواريخ، ومواقع الدفاع الساحلي، ومواقع الرادارات، ومراكز المراقبة، وكل قدرة كانت تُستخدم لعرقلة الملاحة في مضيق هرمز".
وأضاف، خلال اجتماع مشترك مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، يوم الأربعاء 8 يوليو: "كل ما كانت إيران قد أعادت بناءه أو كانت تستخدمه في هذه الهجمات استُهدف مساء الثلاثاء، وإذا لزم الأمر، فسنستهدف الليلة أيضًا، بأوامر من الرئيس، أهدافًا إضافية وعلى عمق أكبر من السابق، لأن هذه هي عواقب أفعالهم".