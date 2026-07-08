أفادت وكالة "تاس" الرسمية الروسية، نقلاً عن مسؤول إيراني رفيع، بأن إيران أوقفت المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك في وقت وقال فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال قمة "الناتو" في أنقرة، إن مذكرة التفاهم مع إيران "انتهت"، معلنًا أن القوات الأميركية قد تشن مساء الأربعاء جولة جديدة من الهجمات على إيران.

وفي السياق ذاته، نقلت قناة "برس تي في" الناطقة بالإنجليزية التابعة للتلفزيون الرسمي الإيراني عن "مصدر أمني" قوله: "إن الاستراتيجية الجديدة لطهران تقوم على استهداف أهداف الطرف المقابل بما لا يقل عن ضعف حجم أي هجوم تتعرض له".

وأضاف المصدر أن أي تهديد سيُواجه برد حاسم، وأن إيران لا تميّز بين الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، كما أكد أنه سيُغلق مضيق هرمز بالكامل بعد أي هجوم.