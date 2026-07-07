"رويترز": فرنسا وبريطانيا تبحثان مع الدول الخليجية مهمة بحرية مشتركة في مضيق هرمز
أفادت وكالة "رويترز" بأن فرنسا وبريطانيا ستعرضان، يوم الثلاثاء 7 يوليو (تموز)، خلال اجتماع يضم وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الخليجية خططهما لإنشاء مهمة بحرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز.
وأضافت "رويترز" أن الاجتماع، الذي يُعقد على هامش قمة الناتو في أنقرة، سيجمع وزراء خارجية البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، بعد أسابيع من التوتر في هذا الممر المائي الاستراتيجي، رغم اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.
وأكدت الوكالة أن دبلوماسيين يرون أن رفض إيران لهذه المبادرة سيقلل من فرص إعادة فتح هذا الممر الحيوي بشكل كامل.