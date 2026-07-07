ووصف ترامب، المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بأنها "ليست حربًا، بل عملية تهدف إلى نزع السلاح النووي الإيراني".

وأضاف أن تركيا "تعرف إيران جيدًا" ولديها فهم دقيق للتحديات المتعلقة بها.

وتابع: "لقد أدت، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، دورًا مهمًا للغاية في المساعدة".

وأردف ترامب أيضًا: "فيما يتعلق بعلاقاتنا الثنائية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران، أو أي اسم آخر تريدون إطلاقه عليها، كان أداؤهم استثنائيًا. هذه ليست حربًا، بل عملية عسكرية، وهدفها نزع السلاح النووي الإيراني".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن تركيا "كان بإمكانها الانخراط في هذا الصراع"، لكنها لم تفعل، رغم أنها "دولة تمتلك قدرات عسكرية كبيرة جدًا".

وأضاف ترامب عن أردوغان: "لا أعتقد أنه يرغب أيضًا في أن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، بل أنا متأكد تمامًا من ذلك".