ارتفع سعر خام برنت، المؤشر العالمي لأسعار النفط، بنحو 2.5 في المائة، الثلاثاء 7 يوليو (تموز)؛ ليصل إلى 73.83 دولار للبرميل، وذلك عقب الهجمات التي شنتها إيران على عدد من السفن النفطية في مضيق هرمز.
ذكرت وكالة "رويترز" أن فرنسا وبريطانيا ستعرضان، الثلاثاء 7 يوليو (تموز)، خلال اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" ودول مجلس التعاون الخليجي، خطتيهما لإنشاء مهمة بحرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز.
وأضافت "رويترز" أن الاجتماع، الذي يُعقد على هامش قمة "الناتو" في أنقرة، سيجمع وزراء خارجية البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، بعد أسابيع من التوتر في هذا الممر المائي الاستراتيجي، رغم اتفاق التفاهم المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.
وأكدت الوكالة أن دبلوماسيين قالوا إن رفض طهران لهذه المبادرة سيقلص فرص إعادة فتح هذا الممر الحيوي بشكل كامل.
ذكرت وكالة "رويترز" أن فرنسا وبريطانيا ستعرضان، الثلاثاء 7 يوليو (تموز)، خلال اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" ودول مجلس التعاون الخليجي، خطتيهما لإنشاء مهمة بحرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز.
وأضافت "رويترز" أن الاجتماع، الذي يُعقد على هامش قمة "الناتو" في أنقرة، سيجمع وزراء خارجية البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، بعد أسابيع من التوتر في هذا الممر المائي الاستراتيجي، رغم اتفاق التفاهم المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.
وأكدت الوكالة أن دبلوماسيين قالوا إن رفض طهران لهذه المبادرة سيقلص فرص إعادة فتح هذا الممر الحيوي بشكل كامل.
أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، بشدة الهجوم الإيراني على ناقلة الغاز القطرية "الرقيات" وتعريض حياة أفراد طاقمها للخطر، واعتبره تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وقال البديوي، في بيان صدر الثلاثاء 7 يوليو (تموز)، إن الهجوم الإيراني على الناقلة القطرية "الرقيات" وتعريض طاقمها للخطر يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ورادع إزاء "الهجمات الإيرانية المتكررة"، بما يضمن الحفاظ على الأمن والسلام الإقليمي والدولي، ويحول دون تكرار مثل هذه الأعمال العدائية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أيضًا وقوف المجلس إلى جانب قطر، ودعمه الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة ما وصفه بـ"الهجوم الإيراني المباغت".
أفادت وكالة "رويترز" بأن فرنسا وبريطانيا ستعرضان، يوم الثلاثاء 7 يوليو (تموز)، خلال اجتماع يضم وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الخليجية خططهما لإنشاء مهمة بحرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز.
وأضافت "رويترز" أن الاجتماع، الذي يُعقد على هامش قمة الناتو في أنقرة، سيجمع وزراء خارجية البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، بعد أسابيع من التوتر في هذا الممر المائي الاستراتيجي، رغم اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.
وأكدت الوكالة أن دبلوماسيين يرون أن رفض إيران لهذه المبادرة سيقلل من فرص إعادة فتح هذا الممر الحيوي بشكل كامل.
نقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر في حلف "الناتو" قوله إن بعض الدول الأعضاء بدأت، في إطار مبادرات مستقلة، تحريك وحدات عسكرية ومعدات إلى مضيق هرمز.
وأضاف المصدر: "لم يتخذ الناتو حتى الآن قرارًا بشأن مضيق هرمز، لكن بعض الدول الأعضاء أبدت استعدادها للمشاركة في ضمان حرية الملاحة".
وأشار إلى أن ملف مضيق هرمز وحرية الملاحة سيُناقش في اجتماع يوم الأربعاء 8 يوليو (تموز).