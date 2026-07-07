أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بعد نحو 14 ساعة من استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينتين في مضيق هرمز، في إشعارين منفصلين، تعرض ناقلتي نفط أخريين لهجوم في هذا الممر المائي.

وأضافت أن إحدى الناقلتين يُرجح أنها تعرضت لـ"أضرار هيكلية"، فيما أصيبت الثانية بأضرار طفيفة.

وقالت الهيئة، في إشعار صدر مساء الثلاثاء 7 يوليو (تموز)، إنها تلقت بلاغًا عن حادث تعرضت له ناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز، وأضافت: "تعرضت الناقلة لإصابة بمقذوف مجهول، ويُعتقد أنها لحقت بها أضرار هيكلية. ولم تُسجل أي خسائر بشرية أو آثار بيئية".

وفي إشعار آخر صدر بعد نحو 30 دقيقة، ذكرت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية أنها تلقت بلاغًا عن حادث آخر تعرضت له ناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الناقلة أصيبت بطائرة مسيرة مجهولة، ما أسفر عن أضرار طفيفة. وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الناقلة الثانية تواصل إبحارها باتجاه وجهتها التالية.

