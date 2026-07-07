أفادت وكالة "دانشجو" للأنباء بأن عددًا من الطلاب، وأعضاء الهيئات التدريسية، والأساتذة، والعاملين في جامعات مدينة قم أصدروا بيانًا بمناسبة مراسم تشييع علي خامنئي في المدينة، أكدوا فيه تمسكهم بـ"الثأر" لمقتل المرشد الإيراني.
وجاء في البيان أن الثأر لخامنئي يُعد "واجبًا شرعيًا وعقلانيًا وسياسيًا وحضاريًا"، مضيفًا أنه "فرض على كل إنسان حر يؤمن بالعدالة وبالمستقبل المهدوي".
وأعلن الموقعون على البيان أنهم "سيكسرون الحدود الجغرافية" من أجل قتل المسؤولين عن مقتل خامنئي، وأنهم "يترقبون لحظة" التخطيط وتنفيذ عمليات "استشهادية" ضد من يحملونهم مسؤولية مقتله، وكذلك ضد المصالح الأميركية والإسرائيلية في أي مكان من العالم.
أعربت عائلة كريغ فورمن وليندسي فورمن، المواطنين البريطانيين المعتقلين في إيران، عن قلقها البالغ إزاء أوضاعهما، وذلك عقب نشر تقارير أفادت بحرمانهما من الرعاية الطبية والمستلزمات الأساسية خلال إضرابهما عن الطعام في سجن إيفين بطهران.
وقالت العائلة إن كريغ فورمن يواصل إضرابه عن الطعام منذ تسعة أسابيع، فيما دخلت ليندسي فورمن أسبوعها الثامن، مؤكدة أن كليهما يعاني من فقدان حاد في الوزن.
ومن المقرر أن يلتقي جو بينيت، نجل ليندزي فورمن، الأربعاء، بعدد من أعضاء البرلمان البريطاني، للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن وضع والديه.
وطالبت العائلة الحكومة البريطانية بالضغط على السلطات الإيرانية لضمان حصول الزوجين على رعاية طبية فورية ومستقلة، وتسليمهما المستلزمات الأساسية التي حُرما منها، والعمل على الإفراج عنهما.
أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن أربعة مصادر مطلعة، بأن ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية "الرقيات" تعرضت للاستهداف أثناء عبورها الجزء العُماني من مضيق هرمز، ما أدى إلى إصابتها بأضرار جسيمة.
وبحسب المصادر، وقع الحادث بعد تقارير تحدثت عن إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ على سفن تجارية كانت تعبر الممر المائي.
وأضافت المصادر أن غرفة محركات الناقلة اشتعلت فيها النيران عقب إصابة الجانب الأيسر من السفينة، فيما حال الدخان الكثيف دون تمكين الطاقم من تقييم حجم الأضرار بشكل كامل، مؤكدة في الوقت ذاته أن جميع أفراد الطاقم بخير.
وذكرت "رويترز" أن هذه هي المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في مارس 2026 التي تتعرض فيها ناقلة قطرية للغاز الطبيعي المسال للاستهداف.
وأضافت الوكالة أن موقع الناقلة يتطابق مع التحذير الذي أصدرته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، والتي أعلنت في وقت سابق أن ناقلة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول شرق السواحل العُمانية، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها.
أفادت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن المرجع الديني الموالي للنظام الإيراني، حسين نوري همداني، قال خلال لقائه عددًا من المشاركين في مراسم تشييع علي خامنئي: "ليعلم مرتكبو هذه الجريمة أن القصاص منهم أمر حتمي".
وأضافت الوكالة أن مدير مكتب نوري همداني كان قد أعلن، في مارس 2026، أن المرجع الديني أصدر فتوى أكد فيها أن من الواجب على كل مسلم، أينما كان، الانتقام من المسؤولين عن مقتل المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي.
وأشار مدير مكتبه، في حينه، إلى أن هذا الموقف أُعلن على عدة مراحل، مؤكدًا أن "حكم الجهاد في هذا الشأن صريح وواضح".
أفاد موقع "إرم نيوز"، نقلًا عن مصدر أميركي في مكتب شؤون أوروبا وأوراسيا بوزارة الخارجية الأميركية، بأن ملف أمن مضيق هرمز أُضيف خلال الأيام الأخيرة إلى جدول أعمال اجتماع حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أنقرة، وذلك عقب مشاورات أجرتها واشنطن مع عدد من الدول الأوروبية.
وأوضح المصدر أن المقترح الأميركي يركز على حماية السفن التجارية، وتبادل الإنذارات البحرية، والتنسيق في مواجهة التهديدات المحتملة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
وأضاف أن الخطة المقترحة لا تتضمن نشرًا دائمًا لقوات "الناتو" في الخليج، وأن واشنطن تفضل أن تُنفذ المهام البحرية للدول الأوروبية بدعم من الحلف في مجالات القيادة والمراقبة وتبادل المعلومات، بما يقلل من احتمالات المواجهة المباشرة مع الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز.
وأشار "إرم نيوز"، استنادًا إلى تقرير لصحيفة "ذا ناشيونال"، إلى أن بريطانيا وفرنسا تعملان على إعداد مهمة متعددة الجنسيات لحماية الملاحة في مضيق هرمز، بالتنسيق مع سلطنة عُمان، على أن تضطلع السفن الحربية التابعة للبلدين بالدور الرئيسي في تنفيذها.
ونقل الموقع عن مصدر فرنسي مقرب من الجهات المعنية بالأمن البحري أن باريس تعمل على إعداد آلية للتنسيق بين حلف "الناتو"، والمهمة الأوروبية، والقيادات البحرية العاملة في المنطقة، بما يضمن سرعة التواصل بين شركات الشحن، وشركات التأمين، والقوات البحرية في حال وقوع أي حادث.
ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يقر اجتماع "الناتو" في أنقرة إطارًا محدودًا للتنسيق في مجال الأمن البحري في مضيق هرمز، يهدف إلى تعزيز أمن عبور السفن التجارية، من دون توسيع الوجود العسكري للحلف في منطقة الخليج.
قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، إن أي تحرك يتعلق بمضيق هرمز من دون التنسيق مع إيران وقواتها المسلحة هو "محاولة عبثية لا طائل منها"، مضيفًا أن "على الدول الأخرى ألا تقدم على خطوات من الواضح منذ البداية أنها لن تحقق أي نتيجة".
وأوضح بروجردي، في مقابلة مع موقع "خانه ملت"، أن القرار المتعلق بـ"تغيير النظام الحاكم" لمضيق هرمز، بوصفه قرارًا "وطنيًا" جاء في أعقاب الحرب التي استمرت 40 يومًا ضد إيران، قد اتُّخذ على أعلى مستويات النظام، مؤكدًا أن هذا القرار "نهائي وسيُنفذ حتمًا"، وأن جميع الجهات المعنية ستتحرك في إطاره.
وأضاف أن "إيران تتابع، بإحاطة كاملة بتطورات المنطقة، كل ما يتعلق بمضيق هرمز في إطار مصالحها وأمنها القومي، وعلى الأطراف الخارجية أن تأخذ هذه الحقيقة في الاعتبار عند صياغة حساباتها واتخاذ قراراتها".