وقالت العائلة إن كريغ فورمن يواصل إضرابه عن الطعام منذ تسعة أسابيع، فيما دخلت ليندسي فورمن أسبوعها الثامن، مؤكدة أن كليهما يعاني من فقدان حاد في الوزن.

ومن المقرر أن يلتقي جو بينيت، نجل ليندزي فورمن، الأربعاء، بعدد من أعضاء البرلمان البريطاني، للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن وضع والديه.

وطالبت العائلة الحكومة البريطانية بالضغط على السلطات الإيرانية لضمان حصول الزوجين على رعاية طبية فورية ومستقلة، وتسليمهما المستلزمات الأساسية التي حُرما منها، والعمل على الإفراج عنهما.

