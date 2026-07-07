وأضاف بقائي: "السفن التي تعمد إلى إطفاء أجهزة التتبع أو التلاعب بها بهدف التخفي عن أنظمة المراقبة والسلامة، تتسبب في تهديد أمن الملاحة وتعرقل جهود إيران لتسهيل العبور الآمن في مضيق هرمز".

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت في وقت سابق استدعاء نائب السفير الإيراني، وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية الهجوم على ناقلة "الركيات".

واعتبرت الدوحة الهجوم تهديدًا لأمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدة أنها تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها.