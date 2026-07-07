مهر: سماع دوي انفجار في مدينة سيريك جنوب إيران
أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة سيريك خلال الساعات الأولى من فجر الأربعاء. وبحسب بعض المصادر، وقع الانفجار في ميناء طاهروية، إلا أن أي جهة رسمية لم تؤكد ذلك حتى الآن.
أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة سيريك خلال الساعات الأولى من فجر الأربعاء. وبحسب بعض المصادر، وقع الانفجار في ميناء طاهروية، إلا أن أي جهة رسمية لم تؤكد ذلك حتى الآن.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن بيان وزارة الخارجية القطرية بشأن الهجوم على سفينة تابعة لقطر في مضيق هرمز "يثير علامات استفهام ويتعارض مع مبدأ حسن الجوار"، واصفًا هذا الموقف بأنه "غير مقبول".
وأضاف بقائي: "السفن التي تعمد إلى إطفاء أجهزة التتبع أو التلاعب بها بهدف التخفي عن أنظمة المراقبة والسلامة، تتسبب في تهديد أمن الملاحة وتعرقل جهود إيران لتسهيل العبور الآمن في مضيق هرمز".
وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت في وقت سابق استدعاء نائب السفير الإيراني، وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية الهجوم على ناقلة "الركيات".
واعتبرت الدوحة الهجوم تهديدًا لأمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدة أنها تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها.
قال مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس"، بشأن إلغاء الترخيص الخاص ببيع النفط الإيراني: "كما أكد الرئيس ترامب وإدارته مرارًا، فإن التفاهم القائم مع طهران يعتمد بالكامل على سلوك الطرفين".
وأضاف: "لن تستفيد إيران من أي مزايا إلا إذا أظهرت سلوكًا مناسبًا. إن تحركات طهران في مضيق هرمز غير مقبولة إطلاقًا من وجهة نظر الولايات المتحدة، وستترتب عليها عواقب".
وأشار المسؤول الأميركي إلى أن "مفاوضي الولايات المتحدة يواصلون العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي".
ألغت وزارة الخزانة الأميركية الترخيص الذي أصدرته في 21 يونيو (حزيران) الماضي، والمتعلق بإنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية ذات المنشأ الإيراني، واستبدلته، اعتبارًا من الثلاثاء 7 يوليو (تموز) بترخيص عام جديد.
وأعلنت الوزارة أن "الترخيص العام X" أُلغي بالكامل، وحل محله "الترخيص العام X1" .
وبموجب الترخيص الجديد، مُنحت الشركات مهلة حتى 17 يوليو الجاري لإنهاء المعاملات المسموح بها بموجب الإعفاء الصادر في 21 يونيو الماضي، إلا أن شراء أو تحميل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية ذات المنشأ الإيراني أصبح محظورًا اعتبارًا من 7 يوليو.
كما أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أن أي مدفوعات إلى أشخاص أو كيانات خاضعة للعقوبات يجب أن تُودَع في حسابات مجمّدة ومدرّة للفائدة داخل الولايات المتحدة.
قال مسؤول تركي لقناة "الجزيرة" القطرية إن "إيران لا تزال تملك فرصة لضمان أمنها ومصالحها الاقتصادية عبر التفاوض، فالحرب ليست في مصلحة أحد".
وأضاف أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بحثا ملف إيران.
وأوضح المسؤول أن "تركيا تؤكد ضرورة التوصل إلى حل مقبول لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن ترامب أبلغ أردوغان باستعداده لتزويد تركيا بمقاتلات إف-35، وأن أنقرة مستعدة لتقديم ضمانات أمنية.
أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم الإيراني على ناقلة النفط السعودية "وديان" أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن الهجمات على ناقلات النفط السعودية والقطرية تمثل اعتداءً على أمن إمدادات الطاقة.
كما أدانت الأردن الهجوم الإيراني على إحدى ناقلات النفط القطرية أثناء عبورها مضيق هرمز.
ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية بشدة الهجوم "العدواني" الإيراني على ناقلة الغاز القطرية "الركيات" قرب مضيق هرمز، مؤكدة أنه يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويؤدي إلى تصعيد خطير للتوترات في المنطقة، ويستهدف أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية في العالم.