أكد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، ميثم ظهوريان، أن التفاهمات ومسار المفاوضات يمثلان مسارًا منفصلًا وموازيًا لملف الانتقام من المسؤولين عن مقتل علي خامنئي، سواء المنفذين أو من أصدروا الأوامر، مشددًا على أن المفاوضات لا تشكل عائقًا أمام هذا المسار ولا تُعد بديلًا عنه.

وجاء تصريح ظهوريان في منشور على منصة "إكس" ردًا على البيان الصادر عن أعضاء في مجلس خبراء القيادة الإيراني بشأن المفاوضات، والذي شدد على ضرورة الالتزام بالثوابت التي حددها المرشد.

وقال ظهوريان إن أبرز ما ورد في بيان مجلس خبراء القيادة هو أن التفاهمات ومسار المفاوضات يسيران بالتوازي مع ملف "الثأر لدم علي خامنئي"، مضيفًا أن البيان يؤكد بوضوح أن المفاوضات لا تمنع ملاحقة المسؤولين عن مقتله، ولا تمثل بديلًا عن هذا المسار.

وكان 66 عضوًا في مجلس خبراء القيادة الإيراني قد أصدروا بيانًا تناول المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، أكدوا فيه أن "الالتزام بالخطوط الحمراء التي رسمها المرشد واجب شرعي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزها".