أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن ثلاثة مصادر إيرانية وغربية، أن إيران بدأت محادثات لبيع النفط إلى شركات يابانية. إلا أن المشترين المحتملين يشترطون تمديد الإعفاء من العقوبات الأميركية والحصول على ضمانات بشأن أمن الملاحة في المياه الخليجية.

وكانت الولايات المتحدة قد سمحت، في 22 يونيو (حزيران) الماضي، ببيع النفط الإيراني، وخففت في الوقت نفسه جزءًا من العقوبات المفروضة منذ عقود، في إطار جهودها للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي مع إيران. وذكرت "رويترز" أن هذه الخطوة تأتي مقابل التزامات تتعلق بعمليات التفتيش النووي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأضافت "رويترز" أن الصين كانت خلال السنوات الأخيرة المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، مشيرة إلى أن اليابان وكوريا الجنوبية والهند والدول الأوروبية أوقفت استيراد النفط الإيراني بعد انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي عام 2018 وتشديد العقوبات.

وأوضحت الوكالة أن الإعفاء الحالي الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية يسمح ببيع النفط الخام والمنتجات النفطية والبتروكيماوية ذات المنشأ الإيراني حتى 22 أغسطس (آب) المقبل.

