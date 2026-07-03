ذكرت وكالة "رويترز" أن المصافي المستقلة في الصين زادت مشترياتها من نفط الشرق الأوسط الأرخص سعرًا وغير الخاضع للعقوبات، بعد زيادة إمدادات النفط الخليجية في أعقاب التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، في تطور دفع النفط الإيراني والروسي إلى هامش السوق الصينية وخفّض قيمته.

وأضافت "رويترز" أن هذه المصافي، التي تتركز بشكل رئيسي في مقاطعة شاندونغ، اشترت شحنات نفط من أبوظبي والعراق وقطر والسعودية، مشيرة إلى أن الخصم السعري للنفط الإيراني مقارنة بخام برنت انخفض بنحو ثلاثة دولارات للبرميل.

كما أفادت "رويترز"، استنادًا إلى بيانات شركة "فورتكسا" لتحليل أسواق الطاقة، بأن تحميلات النفط الإيراني ارتفعت إلى نحو مليون و200 ألف برميل يوميًا بعد التفاهم المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، وأن واشنطن أعفت، في إطار هذا التفاهم، مشتريات النفط الإيراني من العقوبات لمدة 60 يومًا.