وسط روايات متناقضة.. مقتل عنصرين من الحرس الثوري إثر هجوم مسلح بمدينة "باوه" غربي إيران
أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من عناصره، إثر هجوم مسلح وقع في مدينة "باوه" التابعة لمحافظة كرمانشاه، غرب إيران.
أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من عناصره، إثر هجوم مسلح وقع في مدينة "باوه" التابعة لمحافظة كرمانشاه، غرب إيران.
ووفقًا لبيان صادر عن العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة كرمانشاه، فإن خالد خالدي نيا وبرهان كريساني، وهما من القوات "المحلية" التابعة للحرس الثوري في مدينة "باوه"، لقيا حتفهما مساء الاثنين 29 يونيو (حزيران)؛ إثر إطلاق نار من قِبل مسلحين أمام منزلهما.
وكتبت وكالة "إيرنا" الرسمية الإيرانية، يوم الثلاثاء 30 يونيو، أن التحقيقات مستمرة من قِبل الجهات المختصة للكشف عن تفاصيل الحادث وتحديد هوية المنفذين.
وكانت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، قد أفادت في وقت سابق بأن عنصرين آخرين من الحرس الثوري، هما كامل شبرنك (المعروف باسم كامل هجيجي) وكمال عبدي، أُصيبا بجروح خطيرة في الهجوم نفسه. وأضافت المنظمة أن "هجيجي" دخل في غيبوبة نتيجة خطورة إصابته.
وبحسب تقرير المنظمة، أعلنت جماعة حديثة التأسيس تُدعى "خوري هيوا" (وتعني باللغة الكردية شمس الأمل) مسؤوليتها عن الهجوم عبر بيان، مشيرة إلى أن "خالدي" كان متورطًا في قمع المتظاهرين بمدينة "جوانرود" خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".
كما أظهر مقطع فيديو، تلقته "إيران إنترناشيونال"، وجود عائلات عناصر الحرس الثوري القتلى في المستشفى.
روايات متناقضة
أفاد موقع "رجا نيوز" الإيراني الحكومي، يوم الثلاثاء 30 يونيو، بأن شقيقة خالدي نيا وابن شقيقته قُتلا أيضًا في هذا الهجوم. ومع ذلك، نفى حاكم مدينة "باوه"، فرزاد ألماسي، هذه الرواية في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية.
وقال ألماسي إن الأشخاص الأربعة الذين استهدفهم إطلاق النار جميعهم رجال، حيث قُتل اثنان منهم وأُصيب اثنان آخران. وتابع قائلًا: «في هذا الحادث، قام مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية بإطلاق النار على أربعة من العناصر المحلية للحرس الثوري في باوه أمام منزلهم، ثم لاذا بالفرار فورًا». وأكد حاكم باوه أن الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المهاجمين واعتقالهم قيد التنفيذ.
ويأتي هذا الهجوم في وقت شن فيه النظام الإيراني مرارًا، منذ اندلاع الحرب الأخيرة في 28 فبراير (شباط) الماضي، هجمات على مواقع الأكراد المعارضين للنظام في إقليم كردستان العراق. وفي واحدة من أحدث الحالات، استهدفت طائرة مسيرة انتحارية معسكرًا لـجماعة كردية إيرانية معارضة شمال مدينة أربيل.
حذرت صحيفة "شرق" الإيرانية، استنادًا إلى أحدث تقرير صادر عن مركز أبحاث البرلمان، من أن ظاهرة "الهبوط الأرضي" في إيران قد وصلت إلى مرحلة حرجة، مؤكدة أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى أضرار لا يمكن تداركها.
وذكرت الصحيفة، في عددها الصادر يوم الاثنين 29 يونيو (حزيران)، أن نحو 185 ألف كيلومتر مربع، ما يعادل قرابة 11 في المائة من مساحة إيران، تواجه ظاهرة الهبوط الأرضي.
ويعيش في هذه المناطق نحو 39 مليون نسمة، أي ما يقرب من 49 في المائة من سكان البلاد، حيث يتعرضون لتبعات هذه الأزمة. كما يقع أكثر من 380 مدينة و9200 قرية في مناطق متأثرة بالخسف أو في مسار تمدده.
وأضافت "شرق" أن هذه الأرقام تظهر أن الخسف الأرضي لم يعد يقتصر على بضعة سهول أو مناطق معينة، بل تحول إلى أزمة وطنية تهدد أمن الأراضي وآفاق التنمية في البلاد.
وكان الأستاذ في المعهد الدولي لهندسة الزلازل وعلم الزلازل، مهدي زارع، قد حذر في وقت سابق، وتحديدًا في شهر سبتمبر (أيلول) 2025، من أن إيران تتجه نحو "كارثة حضرية" بسبب ظاهرة هبوط الأرض.
كما أعلن رئيس منظمة المسح الخرائطي، إسكندر صيدائي، في أذر 1404 ديسمبر (كانون الأول) 2025، أنه باستثناء المحافظات الساحلية المطلة على بحر قزوين (مثل غيلان)، فإن جميع مناطق البلاد تواجه درجات متفاوتة من الهبوط الأرضي.
الأسباب الرئيسية
ونقلت "شرق" عن تقرير مركز أبحاث البرلمان أن السحب الجائر وغير المنضبط للمياه الجوفية هو العامل الرئيسي وراء الهبوط الأرضي في إيران، وهو مسار تفاقم بسبب تراجع معدلات هطول الأمطار واستمرار موجات الجفاف.
ونتيجة لهذا الضغط، تتقلص الطبقات الحاملة للمياه (الخزانات الجوفية) تدريجيًا ويهبط سطح الأرض؛ وهي عملية غير قابلة للعكس في كثير من الحالات، وتؤدي إلى تدمير دائم لقدرة هذه الخزانات على تخزين المياه.
وتشكّل هذه الظاهرة أيضًا تهديدًا للبنى التحتية الحيوية في البلاد، إذ يمكن أن تلحق أضرارًا جسيمة بالطرق، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات المياه والغاز والكهرباء والاتصالات، والمباني، وحتى المعالم الأثرية والتاريخية.
وأضافت الصحيفة أن الهبوط الأرضي تترتب عليه تداعيات اقتصادية واجتماعية وصحية واسعة النطاق، من خلال زيادة تكاليف صيانة وإصلاح البنى التحتية، وانخفاض قيمة العقارات، واضطراب الأنشطة الاقتصادية، وتدهور جودة المياه، وتصاعد وتيرة الهجرة.
وتشير التقارير المنشورة في السنوات الأخيرة إلى أن الهبوط الأرضي بات يمثّل تهديدًا جديًا للمباني التاريخية في البلاد؛ حيث أفاد موقع "قلمرو رفاه" في 14 يونيو الجاري، بأن إيران تشهد حاليًا واحدة من أشد أزمات المياه في تاريخها المعاصر.
الوضع الحرج في طهران
وفي سياق متصل، كتبت صحيفة "شرق" أن طهران تُعد المحافظة الأكثر حرجًا في البلاد من حيث معدل الهبوط الأرضي؛ حيث تتأثر بهذه الظاهرة 12.5 في المائة من مساحتها، ما يعادل نحو 1630 كيلومترًا مربعًا.
ويتركز الخسف في طهران ضمن بؤرتين رئيسيتين: "سهل ورامين"، والمناطق الجنوبية الغربية من المحافظة التي تشمل الأحياء (17 و18 و19 و21) التابعة لبلدية طهران، بالإضافة إلى مدن إسلام شهر، وشهريار، وملارد.
ووفقًا للتقرير، فإن "الاستخراج الجائر والمكثف" للمياه الجوفية يُعد من أهم عوامل هبوط الأرض في طهران. حيث كانت حصة المياه المؤمنة من المصادر الجوفية للعاصمة في بداية العقد الماضي (أوائل عقد 2010) تبلغ نحو 26 في المائة، لكنها ارتفعت الآن لتصل إلى نحو 45 في المائة.
وتشير بعض الإحصاءات إلى أن اعتماد طهران على المصادر الجوفية يتجاوز ذلك؛ حيث يتم تأمين 62 في المائة من مياه الشرب في العاصمة من الخزانات الجوفية، في حين يتم تأمين 38 في المائة فقط من المياه السطحية.
وفي 16 يونيو الجاري، أفادت وكالة أنباء "إيسنا" بأن طهران- باعتبارها أكبر تجمع سكاني في البلاد- تواجه تحديًا كبيرًا في تأمين المياه؛ بسبب التراجع الحاد في الأمطار، ومحدودية موارد المياه المتجددة، والسحب المفرط من الخزانات الجوفية.
وأضافت أن مرور ست سنوات متتالية من الجفاف والفقر الشديد في الموارد المتجددة قد وضع طهران في وضع حرج؛ وهو تحدٍ عجزت حتى مشاريع نقل المياه بين الأحواض عن حله من جذوره، بل أدت إلى تدمير بيئي في أحواض المصدر.
في الوقت الذي تعلن فيه السلطات الإيرانية إخماد الحرائق الأخيرة في غابات محافظة فارس، جنوب البلاد، يقول المتطوعون والناشطون البيئيون إن الحرائق الواسعة، ونقص المعدات، وتهالك الإمكانات، وضعف الإدارة، وضعت عمليات إطفاء الحرائق في غابات "زاغروس" أمام أزمة حقيقية.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "بیام ما" الإيرانية، فقد واجهت محافظة فارس منذ 10 مايو (أيار) الماضي وحتى 24 يونيو (حزيران) الحالي موجة غير مسبوقة من حرائق الغابات. وتنوعت هذه الأحداث بين 13 حالة حريق في مدينة "كوه جُنار" خلال 12 يوماً، وأربعة حرائق متزامنة في "نور آباد ممسني"، وصولاً إلى 6 بؤر حرائق في 28 مايو، وخمسة حرائق في يوم واحد في "كوه جنار"، بالإضافة إلى حرائق متعددة في "كوهمره سرخي"، و"ماله غاله"، ومتنزه "بمو" الوطني، ومناطق أخرى من زاغروس.
وصرح عضو فريق إطفاء الحرائق "حماة طبيعة زاغروس"، بختيار كشاورز، لصحيفة "بیام ما"، بأنه على الرغم من أن حرائق هذا العام في "نور آباد" بدأت متأخرة بنحو شهر مقارنة بالعام الماضي، فإن الأمطار الجيدة أدت إلى نمو كثيف للغطاء النباتي، وهو ما ضاعف مساحة الحرائق عدة مرات. وحذر قائلاً: "ادعوا أن يمر هذا العام على خير. مع وضع الغطاء النباتي الحالي، ادعوا ألا يصاب متطوعو زاغروس بأذى».
معدات متهالكة وإدارة غير كفؤة
وفقاً لهذا الناشط البيئي، فإنه على الرغم من أن اجتماعات التنسيق بين الموارد الطبيعية، وهيئة إدارة الأزمات، والمجموعات الشعبية قد حسّنت وضع الدعم اللوجستي قليلاً مقارنة بالعام الماضي، فإن اتساع مناطق الحرائق والنقص الحاد في القوات والإمكانات لا يزالان يحولان دون السيطرة السريعة على النيران.
وأفاد المتطوعون بأن جزءاً كبيراً من المعدات التي يستخدمونها قد تهالك. وقال كشاورز إن جهاز نفخ الهواء (المضخة) الذي استخدمه لمدة 4 سنوات لم يعد بالكفاءة المطلوبة، وبسبب المشاكل الاقتصادية، تراجعت التبرعات الشعبية لشراء معدات جديدة بشكل حاد. وبحسب قوله، يواجه المتطوعون صعوبة حتى في تأمين الأحذية، والملابس، والقفازات القياسية.
كما حذر الناشطون البيئيون من غياب أمن وسلامة القوات المتطوعة. وذكر كشاورز أن أحد أعضاء المجموعة سقط العام الماضي من الجبل ونجا بأعجوبة، مؤكداً أن المتطوعين الذين يعملون بجوار ألسنة اللهب يحتاجون إلى معدات سلامة قياسية.
من جانبه، وصف عضو فريق إطفاء الحرائق في "سرجهان"، محمد مراد بور، الحريق الذي اندلع في منطقة "روشنكوه" المحمية بأنه أحد أكبر الحرائق في السنوات الأخيرة؛ حيث استمرت النيران لأكثر من 12 ساعة وقضت على جزء كبير من أشجار الفستق البري (البنه).
وأوضح أن عملية الإطفاء تمت بشكل رئيسي بمشاركة القوات الشعبية؛ حيث دخلت المجموعات المتطوعة إلى خط النار بالتناوب. ومع ذلك، أشار إلى أن المشاركة الشعبية تراجعت مقارنة بالسابق؛ وهو أمر يُعزى- بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية واضطراب التدفق المعلوماتي- إلى غياب الإجراءات القضائية الرادعة بحق المتسببين في الحرائق. وذكر أنه في الساعات الأولى للحريق، حوصر عدة أشخاص داخل حلقة النار، ولم يكن واضحاً أي جهة ستتحمل المسؤولية لو وقع مكروه لهم.
وانتقد مراد بور نقص المعدات، وضعف إدارة الأزمات، والتأخر في إرسال آليات فتح خطوط عزل النيران (آتش بُر)، مؤكداً أنه لو تدخلت إمكانات المحافظات المجاورة في الساعات الأولى، لما اتسعت رقعة النار بهذا الشكل.
وبدوره، أفاد رئيس فريق إطفاء الحرائق في مدينة "كوه جُنار"، شريف محمدي، بتسجيل 27 حالة حريق في هذه المدينة خلال الشهر الماضي وحده. وهو رقم يتجاوز الإحصاءات الرسمية لإدارة الموارد الطبيعية، لأن بعض المناطق الخاضعة لإدارة البلديات لا تُسجل في الإحصاءات الرسمية.
وأعلن اندلاع حريق واسع الأسبوع الماضي في جزء من محمية المحيط الحيوي في "أرزن وبريشان"، طال نحو 18 ألف هكتار واستغرق إخماده 48 ساعة. وقال محمدي إن إدارة الموارد الطبيعية لم تكن تملك سوى عنصر عملياتي واحد لحماية هذه المساحة الشاسعة، وإن معظم العمليات نُفذت بالمعدات الشخصية للمتطوعين.
المنشأ البشري للحرائق
وفقاً لهذا الناشط البيئي، فإن العديد من الحرائق ذات منشأ بشري. وأوضح أن بعض الأفراد يقومون بإشعال النيران في الغابات بهدف الاستيلاء على الأراضي الوطنية، أو بعد تدمير مزارع الخشخاش غير القانونية.
وذكر محمدي، الذي سقط هو نفسه من الجبل خلال عمليات الأسبوع الماضي دون أن يصاب بأذى جسيم، أنه تعرض العام الماضي أيضاً لكسر في الضلع وإصابة في الساق أثناء إطفاء حريق. وأضاف أن عضواً آخر في فريقه سقط العام الماضي من مرتفع وتعرض لكسور في فقرات الظهر والكتف، ورغم امتلاكه بطاقة "مساعد الطبيعة" والتأمين، فإنه لا يزال يخوض معاملات قضائية للحصول على حقوقه القانونية. وحذر من أنه مع استمرار الوضع الحالي، سيفقد المتطوعون حافزهم للمشاركة في العمليات.
كما أشار محمدي إلى أنه شعر بالخوف هذا العام لأول مرة خلال أكثر من 400 عملية إطفاء شارك فيها، لأن ارتفاع ألسنة اللهب وصل إلى نحو 15 متراً، ولم يكن من الممكن الاقتراب من النار باستخدام أجهزة النفخ. وتوقع أنه مع ارتفاع درجات الحرارة وانتقال النار إلى المرتفعات، فإن احتمال وقوع حرائق أوسع في الأسابيع المقبلة يظل مرتفعاً للغاية.
وأكد المتطوعون أن استخدام المروحيات لنقل القوات إلى المناطق الوعرة وصعبة العبور يعد أكثر فاعلية بكثير من استخدام مروحيات رش المياه. ففي كثير من الحالات، يضطر المنقذون للسير صعوداً في الجبال لمدة تتراوح بين 8 و9 ساعات للوصول إلى موقع الحريق، مما يستنزف طاقتهم وقدرتهم على المواجهة. كما طالبوا باستخدام الطائرات المسيّرة (الدرونز) لمراقبة المناطق بعد الإطفاء وتحديد مسارات انتشار النار، وهو إجراء يمكن أن يمنع عودة القوات غير الضرورية إلى المنطقة وهدر الإمكانات.
وأكد محمد حسين حسين زاده، وهو عضو آخر في الفرق الشعبية بـ "كوهمره سرخي"، أن المروحيات يمكنها تقليص وقت وصول القوات إلى المنطقة بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن أجهزة النفخ- في حال توفرها بأعداد كافية- تعادل كفاءة 20 عنصراً بشرياً؛ لكن نقص الإمكانات وتراجع الدعم الشعبي يحدان من قدرات المتطوعين.
وفي المقابل، صرح المدير العام للموارد الطبيعية وإعادة تشجير الغابات بمحافظة فارس، شهرام منتصري، لوكالة أنباء "إيسنا" في 25 يونيو الجاري، بأن الحريق في غابات "بالاده كازرون" و"كوهمره سرخي" قد تم احتواؤه بالكامل، ولا توجد حالياً أي بؤرة نشطة للنار في المنطقة. وأضاف أن عمليات المراقبة مستمرة لمنع اشتعال النيران مجدداً، مشيراً إلى أن الرياح الشديدة تسببت في اشتعال النار عدة مرات، مما استدعى تكرار عمليات الإخماد بين 4 و5 مرات. كما ذكر أن المروحيات نفذت 12 طلعة جوية في يوم واحد لنقل القوات.
ومع ذلك، قال إسماعيل حسيني، نائِب شيراز وزرقان في البرلمان الإيراني، لوكالة "إيسنا"، يوم الجمعة 26 يونيو، إن حريق "كوهمره سرخي" الذي بدأ في 21 يونيو بفعل فاعل، استمر لمدة ستة أيام بسبب "سوء التدبير"، وقضى على أجزاء من غابات زاغروس الثمينة.
وانتقد حسيني أداء الأجهزة المسؤولة، قائلاً إن أكثر من 90 في المائة من حرائق غابات زاغروس ذات منشأ بشري ويمكن الوقاية من معظمها عبر التوعية والوقاية، لكن المسؤولين لا يفكرون في تأمين التمويل والمعدات إلا بعد اندلاع النيران كل عام.
كما انتقد عدم تنفيذ توجيهات وزير الجهاد الزراعي بشأن تجهيز مخفر الحماية في "كوهمره سرخي"، ونقص القوات والمعدات، والعطل الفني في مروحية رش المياه الوحيدة بالمحافظة، وغياب برنامج شامل للوقاية والرصد. وطالب النائب بفتح تحقيق قضائي ومحاسبة المتسببين في إشعال النيران، وإنشاء آلية واضحة لتنظيم وتجهيز القوات الشعبية.
وتظهر مجموعة شهادات المتطوعين، ومسؤولي الموارد الطبيعية، ونائب البرلمان أنه على الرغم من إخماد الحرائق الأخيرة في بعض المناطق، فإنه مع بداية فصل الصيف، وكثافة الغطاء النباتي، ونقص الإمكانات، واستمرار العوامل البشرية، تظل المخاوف قائمة بشأن تكرار الحرائق الواسعة في غابات "زاغروس".
دعا ائتلاف "إمباكت إيران"، الذي يضم منظمات، من بينها القلم الأميركي (PEN America)، ومركز عبدالرحمن برومند لحقوق الإنسان، ومركز المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان في إيران، في بيان مشترك، الحكومات إلى إدراج ملف حقوق الإنسان على جدول أعمالها في المفاوضات مع إيران.
وحذر هذا الائتلاف الحقوقي، في بيان مشترك، من أن أزمة حقوق الإنسان في إيران تتعرض مرة أخرى للتجاهل مع استئناف الانخراط الدبلوماسي مع الجمهورية الإسلامية.
ودعا الموقعون على البيان الحكومات إلى ممارسة ضغوط علنية ومستمرة على إيران بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بالتوازي مع المفاوضات الأمنية والنووية.
وجاء في البيان، الذي نُشر تحت عنوان "يجب أن تكون حقوق الإنسان في صميم أي تعامل مع إيران"، أن ائتلاف "إمباكت إيران" والمنظمات الأعضاء فيه يؤكدون أن استبعاد ملف حقوق الإنسان من المفاوضات مع طهران ليس نهجًا جديدًا فحسب، بل يبعث أيضًا برسالة واضحة إلى قادة النظام الإيراني مفادها أنهم يستطيعون مواصلة انتهاك التزاماتهم الدولية دون أن يدفعوا أي ثمن.
وأشار البيان إلى قمع الاحتجاجات العامة التي شهدتها إيران مؤخرًا في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، موضحًا أن مسؤولي النظام الإيراني قتلوا آلاف المحتجين.
وبحسب المنظمات الموقعة، فقد استخدمت قوات الأمن، خلال القمع الدموي لتلك الاحتجاجات، القوة المميتة بصورة غير قانونية، ونفذت اعتقالات واسعة وتعسفية، وعمليات إخفاء قسري، وتعذيب، وهددت المحتجين بالإعدام. وفي الوقت نفسه، سعت إلى إخفاء حجم هذا القمع عبر قطع الإنترنت، وتقييد تدفق المعلومات، وترهيب عائلات الضحايا.
وأكدت منظمات حقوق الإنسان أن هذا الحدث يشكل استمرارًا لنهج متكرر بدأ من الإعدامات الجماعية في ثمانينيات القرن الماضي، وصولاً إلى قمع احتجاجات الأعوام 1999، 2009، 2017، 2019، 2022، واحتجاجات 2025-2026، حيث كان مصحوبًا في كل مرة بعنف أشد وإفلات الجناة من العقاب.
وجاء في البيان أن المفاوضات التي بدأت عقب المواجهات الأخيرة ركزت بصورة أساسية على قضايا الأمن، وخفض التوترات العسكرية، والعقوبات، والاستقرار الإقليمي، في حين جرى عمليًا استبعاد حقوق الإيرانيين وأرواحهم من هذه المحادثات.
كما أشار الموقعون إلى مقتل وإصابة مدنيين وتضرر البنية التحتية المدنية خلال الهجمات العسكرية الأخيرة على إيران، مؤكدين أن جميع أطراف النزاع ملزمون باحترام القانون الدولي الإنساني وحماية أرواح المدنيين، وأن أي انتهاك لهذه الالتزامات، بغض النظر عن الجهة المسؤولة عنه، يجب أن يُدان.
وأضاف البيان أن إيران استغلت ظروف الحرب لتشديد القمع الداخلي، من خلال زيادة الإعدامات، وتوسيع نطاق الاعتقالات التعسفية، وإسكات أصوات المعارضين تحت ذريعة "حالة الطوارئ"، مما أدى إلى زيادة الضغوط على المجتمع.
وأكد الموقعون أن الشعب الإيراني يواجه اليوم تهديدين في آن واحد: فمن جهة، يواجه العنف الناجم عن الحرب، ومن جهة أخرى، يواجه عنف نظامه نفسه.
التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في إيران
أكدت المنظمات الموقعة أيضًا أن تحقيق السلام الدائم غير ممكن دون احترام حقوق الإنسان، وأنه يجب أن يتمكن الإيرانيون من المشاركة، دون تمييز وفي ظل الأمن، في الحياة السياسية والعامة لبلادهم، وأن يعبروا عن آرائهم بشأن السياسة الخارجية لدولتهم.
واتهم البيان النظام الإيراني بالاستخدام الواسع لعقوبة الإعدام بوصفها أداة للقمع السياسي.
وقالت هذه المنظمات إن أحكام الإعدام استهدفت، بصورة غير متناسبة، الأكراد والبلوش بشكل خاص، وفي الوقت نفسه استمرت الاعتقالات التعسفية، وعمليات الإخفاء القسري، وتجريم الأنشطة السلمية، وقمع النساء، والصحافيين، والكتاب، والمحامين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء العماليين، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب تصعيد التمييز ضد الأقليات العرقية والدينية، وكذلك مواصلة القمع العابر للحدود الذي يمارسه النظام الإيراني ضد الصحافيين والمعارضين السياسيين.
كما حذر البيان من أن مسؤولي النظام الإيراني كثفوا خلال الأشهر الأخيرة استخدام الخطاب التحريضي، وخطاب الكراهية، والتهديدات ضد المعارضين، ومن خلال تحميل المجتمعات الكردية والبهائية مسؤولية الأوضاع، زادوا من خطر وقوع انتهاكات أكثر جسامة لحقوق الإنسان.
ودعا الموقعون الحكومات التي تجري مفاوضات مع إيران إلى اعتماد "نهج ذي مسارين"، بحيث تواصل، إلى جانب التقدم في المفاوضات المتعلقة بالأمن والاستقرار، وممارسة ضغوط علنية ومتزامنة على طهران بشأن ملف حقوق الإنسان.
وشدد البيان على أن حقوق الإنسان لا ينبغي أن تكون شرطًا مسبقًا للمفاوضات، بل يجب اعتبارها التزامًا مستقلاً، غير قابل للتفاوض، ومتزامنًا مع أي عملية سياسية أو أمنية.
كما دعت هذه المنظمات الحكومات والمؤسسات الدولية، بغض النظر عن مسار أو نتائج المفاوضات النووية والأمنية، إلى مواصلة الضغط من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام، والاعتقالات التعسفية، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، والمطالبة بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، والإفراج عن جميع السجناء الذين اعتُقلوا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية، وإدانة الحبس الانفرادي، والتعذيب، والاعترافات القسرية، والتصدي لخطاب الكراهية والسياسات التمييزية ضد الأقليات العرقية والدينية، وملاحقة القمع العابر للحدود الذي يمارسه النظام الإيراني ضد الصحفيين والنشطاء والمعارضين خارج إيران باعتباره انتهاكًا لسيادة الدول، ودعم الآليات الدولية، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، سياسيًا وماليًا، وربط أي اتفاق محتمل مع الجمهورية الإسلامية بمؤشرات قابلة للقياس في مجال حقوق الإنسان، وآليات رقابة مستقلة، وإعادة الوصول الحر وغير الخاضع للرقابة إلى شبكة الإنترنت.
وفي ختام البيان، أكد الموقعون أن أي اتفاق دبلوماسي يجب ألا يؤدي إلى إضعاف مهام الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، أو آليات المساءلة، أو العقوبات الموجهة ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وحذروا من أن التجربة أثبتت أن تجاهل الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، أملاً في تحقيق أهداف سياسية أو أمنية قصيرة الأجل، لم يؤدِّ يومًا إلى استقرار دائم، وأن الشعب الإيراني يجب ألا يتحمل مرة أخرى ثمن دبلوماسية تتجاهل حقوقه الأساسية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن: "حقوق الإنسان ليست عقبة أمام السلام، بل هي الشرط الأساسي لتحقيق سلام دائم".
في ردّ حاد، وصفت إيران البيان المشترك الصادر عن الدول العربية الست المطلة على الضفة الجنوبية للخليج والولايات المتحدة، بأنه "تدخلي وغير مسؤول واستفزازي"، مؤكدة مجددًا حقها في السيطرة على مضيق هرمز.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، يوم الجمعة 26 يونيو (حزيران)، بشأن عبور السفن عبر مضيق هرمز: "إن المرور الآمن في مضيق هرمز لا يمكن ضمانه في ظل ترتيبات غامضة، أو مسارات موازية، أو اتخاذ قرارات خارج إطار الاعتبارات الإيرانية، باعتبار إيران دولةً ساحلية".
وأضاف، في منشور على منصة "إكس": "يجب أن يستند أي إطار معتمد إلى التنسيق مع إيران وإلى أحكام البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد، وإلا فإن النتيجة ستكون تعليق المسار الموازي المحدد".
كما كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الجمعة أيضًا، في منشور على منصة "إكس": "لا شك أن إيران أكثر من أي طرف آخر معنية بأمن المنطقة الجماعي. وإن اعتقاد مجلس التعاون الخليجي بأن حل هذا الهاجس يكمن في اللجوء إلى أكبر منتهك للأمن، هو في حد ذاته تناقض في الغاية، وسخرية مريرة، ودليل محبط على عدم الاستفادة من التجارب المريرة الأخيرة".
وأضاف: "يجب أن نسأل جيراننا في الجنوب لماذا انتهكوا هم أنفسهم مبدأ حُسن الجوار والقواعد الأساسية للقانون الدولي، من خلال مرافقة العدوان على دولة مسلمة مجاورة، والسماح باستخدام أراضيهم ضد إيران أو إطلاق الصواريخ منها؟".
وتابع بقائي: "لماذا يتجاهلون سباق التسلح المدمر وشراء وتخزين مئات المليارات من الدولارات من مختلف أنواع الأسلحة المتطورة التي لا يوجد لها أي مبرر دفاعي؟".
وقبل ذلك، كتب مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، في منشور على منصة "إكس" بلهجة حادة: "إن استقرار الدول العربية المطلة على الخليج اليوم مدين للإدارة الإيرانية الممتدة عبر القرون للشريان الحيوي المتمثل في مضيق هرمز؛ أما الغرب فلم يجلب للمنطقة سوى الوحشية والنهب".
وأضاف: "يجب ألا يطمئن سكان الهامش والأطفال السياسيون في المنطقة إلى البيانات التي تُكتب بطلب من الآخرين، وليعلموا أن حياتهم قائمة على الفتات الذي يتساقط من هذه المائدة. ففي إعادة رسم المعادلات الكبرى، لا مكان للدول الصغيرة الواقعة على الهامش على طاولة المفاوضات؛ بل سيتم استبعادها، وإن بقاءها الاستراتيجي مرهون بسقف تحمّل طهران".
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد أكدوا في بيان مشترك، صدر الخميس 25 يونيو، أن تحقيق سلام وأمن دائمين في المنطقة يتطلب التصدي "لجميع أشكال التهديدات الإيرانية"، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم طهران للقوات الوكيلة.
وصدر البيان في ختام زيارة روبيو إلى المنطقة، عقب الاجتماع الوزاري المشترك بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في المنامة، عاصمة البحرين. وأكد البيان أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، واعتبر أن حرية الملاحة "غير المشروطة وغير المقيّدة"، بما في ذلك حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي، ضرورية للأمن الإقليمي والعالمي.
ويأتي هذا البيان، الذي ركز على البرنامجين الصاروخي والطائرات المسيّرة الإيرانيين ودعم طهران للقوات الوكيلة في المنطقة، رغم أن أيًا من هذه القضايا لم يرد في مذكرة التفاهم التي وُقعت رسميًا بين إيران والولايات المتحدة فجر 18 يونيو الجاري.
وفي جزء آخر من البيان، تناول المجتمعون مسألة فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، حيث رفض الموقعون أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق، ورحبوا بإعلان سلطنة عُمان والمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في المنطقة.
ويأتي ذلك في وقت شدد فيه المسؤولون الإيرانيون، خلال الأيام الماضية، مرارًا على أن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق قبل الحرب إلا لمدة 60 يومًا، على أن يتم بعد ذلك اعتماد آلية جديدة لتنظيم حركة الملاحة فيه.
توقف عمليات المنظمة البحرية الدولية
في ظل هذه التطورات، أفادت قناة "برس تي في" الناطقة بالإنجليزية، التابعة للتلفزيون الرسمي الإيراني، نقلًا عن مصدر مطلع، بأنه تم إنشاء خط اتصال بين إيران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز، استنادًا إلى البيان الختامي لمفاوضات سويسرا، بهدف منع وقوع حوادث قد تؤدي إلى تصعيد عسكري.
وفي الوقت نفسه، شدد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، أجراه مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، يوم الجمعة 26 يونيو، على ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وضرورة حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة، بما في ذلك في مضيق هرمز.
ومن جانبه، دان جاسم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، محمد البديوي، تهديدات إيران لحرية الملاحة في مضيق هرمز، وقال إن المبادرة العُمانية تسهم في خفض التوتر، وتعزيز الأمن البحري، والحفاظ على انسياب التجارة الإقليمية والدولية.
ورحب البديوي بقرار سلطنة عُمان إنشاء ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تتيح لأكثر من 11 ألف بحار عالق استخدام هذا الممر المؤقت، وتسهم في تعزيز حرية الملاحة في المضيق وفقًا للقانون الدولي وقانون البحار.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت المنظمة البحرية الدولية تعليق عملياتها مؤقتًا عقب الهجوم الذي استهدف سفينة شحن قرب سلطنة عُمان.
وقد سلط الهجوم على سفينة الشحن السنغافورية، الذي أثار احتجاج سنغافورة، الضوء مجددًا على هشاشة الاتفاق الأولي الهادف إلى إنهاء الحرب مع إيران.
كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن ثلاث ناقلات نفط أجنبية حاولت عبور ما وصفه بـ "المسارات غير المصرح بها" في مضيق هرمز، لكنها اضطرت إلى العودة بعد تلقيها تحذيرات من الحرس الثوري الإيراني.
ورغم التفسيرات المتباينة للاتفاق المؤقت المبرم الأسبوع الماضي بين طهران وواشنطن، واستمرار انخفاض حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة يوم الجمعة، متجهة لتسجيل أحد أكبر انخفاضاتها الأسبوعية.
وبحسب بيانات الشحن البحري، استأنفت شركة أرامكو السعودية، يوم الجمعة، تحميل النفط الخام في محطة رأس تنورة بالخليج العربي، أكبر ميناء لتصدير النفط في العالم، بعد توقف استمر قرابة أربعة أشهر.
وكانت شركة الشحن التايوانية "إيفرغرين مارين" قد أعلنت فجر الجمعة أن سفينتها "إيفر لوفلي"، التي ترفع علم سنغافورة، تعرضت أمس الخميس 25 يونيو، لإصابة بـ "جسم مجهول" قرب سلطنة عُمان، أثناء إبحارها في المسار الذي أوصى به مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO).
ولم يُصب أحد بأذى في الحادث، وواصلت السفينة لاحقًا رحلتها لمغادرة مضيق هرمز.
وقال مسؤولان أميركيان لوكالة "رويترز" إن إيران أطلقت النار على هذه السفينة.
كما أعلنت هيئة "إدارة مضيق الخليج" الإيرانية، وهي الجهة التي أنشأتها طهران لإدارة طلبات عبور السفن في المضيق، أن عبور "المسارات غير المصرح بها سيكون على مسؤولية مالك السفينة أو مشغلها أو ربانها".
ولم تصدر واشنطن ردًا فوريًا على هذه التطورات، إلا أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد حذر، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن الولايات المتحدة قد تستأنف قصف إيران إذا لم تلتزم بالاتفاق المؤقت، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز.
أفاد عدد من الإيرانيين، في رسائل بعثوا بها لـ "إيران إنترناشيونال"، إلى جانب مقاطع فيديو من مناطق مختلفة من البلاد، بأنهم باتوا يستخدمون مراسم الحداد في شهر المحرم لإحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات الشعبية.
التي شهدتها البلاد مؤخرًا، بدلًا من المشاركة في المراسم الدينية التي ترعاها الدولة.
ويُعد شهر االمحرم أقدس الشهور في التقويم الشيعي، فيما يحيي الشيعة في يومي التاسع والعاشر منه (تاسوعاء وعاشوراء) ذكرى استشهاد الإمام الحسين، حفيد النبي محمد، في معركة كربلاء خلال القرن السابع الميلادي، وهي مناسبة ترمز إلى مقاومة الظلم وتُحيى سنويًا بمسيرات ومراسم عزاء.
وتشير الرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن مراسم هذا العام شهدت حضورًا أقل مقارنة بالأعوام السابقة؛ حيث اعتبر كثير من الإيرانيين أن ليلتي الثامن والتاسع من يناير (كانون الثاني) الماضي، اللتين شهدتا سقوط أعداد كبيرة من الضحايا خلال الاحتجاجات الأخيرة، أصبحتا بمثابة "تاسوعاء وعاشوراء" بالنسبة لهم.
كما أظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أن العديد من المستخدمين استبدلوا الصور التقليدية الخاصة بشهر المحرم بصور وأسماء الذين قُتلوا خلال حملات قمع الاحتجاجات الأخيرة.
وكتب كثيرون عبارات متشابهة، منها: «لقد كانت لنا عاشوراؤنا الخاصة، وقد رأينا المظلوم الحقيقي".
مراسم أكثر هدوءًا وحداد مختلف
وأظهرت مقاطع فيديو أرسلت إلى إيران إنترناشيونال أن بعض مواكب العزاء ضمّت تكريمًا لضحايا الاحتجاجات.
وقال أحد السكان إن لافتة تحمل أسماء وصور عدد من القتلى رُفعت خلال مراسم عاشوراء في مدينة همايون شهر، قرب أصفهان، يوم الخميس 25 يونيو (حزيران)، وعُرضت بشكل علني أثناء التجمع الديني.
كما نشرت والدة محمد جعفر بور، البالغ من العمر 25 عامًا، والذي قُتل برصاص قوات الأمن في مدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان يوم 9 يناير الماضي، مقطع فيديو من أمام قبره، وكتبت: "موكب عزائي هذا العام، وتاسوعائي وعاشورائي هو قبرك يا بني".
ووصف عدد من السكان مراسم المحرم هذا العام بأنها كانت أكثر هدوءًا من المعتاد.
وقال أحد سكان طهران إنه أثناء مروره بساحة "انقلاب" (الثورة) وسط العاصمة في 24 يونيو، تزامنًا مع تاسوعاء، لم يشاهد سوى امرأة واحدة تلوّح بالعلم الإيراني.
وقال آخر إن "مواكب اللطم" في بلدته، التي كانت في السابق تعج بالشباب، اقتصر حضورها هذا العام في الغالب على كبار السن، مضيفًا: «شباب مدينتنا دُفنوا في يناير مع كل أحلامهم".
استحضار "كربلاء" من خلال الاحتجاجات الأخيرة
قال كثير من الإيرانيين إنهم يرتدون السواد في شهر المحرم حدادًا على ضحايا الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
كما ذكر سكان أن مراسم العزاء في مناطق، بينها مدينة كنغاور بمحافظة كرمانشاه، تضمنت مراثي خاصة لمن قُتلوا خلال الاحتجاجات.
وأظهر مقطع فيديو، تلقته "إيران إنترناشيونال"، والدة محمد رادمنيا، أحد ضحايا الاحتجاجات، وهي تخاطب المشاركين في مراسم تاسوعاء بطهران قائلة: «لا تدعوا طريق ابني ينطفئ".
وكان رادمنيا، البالغ من العمر 29 عامًا، قد قُتل برصاص قوات الأمن خلال احتجاجات حي نظام آباد في طهران يوم 9 يناير الماضي.
كما أظهر مقطع فيديو آخر نشرته شقيقة أمير حسين جواد زاده، البالغ من العمر 25 عامًا، والدته وهي تبحث بين المشاركين في مواكب المحرم وهي تنادي اسم ابنها.
وفي قرية لفمجان بمحافظة جيلان، تجمع المشاركون في أحد مواكب شهر المحرم عند قبر ماني صفربور، البالغ من العمر 18 عامًا، ووُضعت صورته على الطبول المستخدمة في الموكب. وكان صفربور قد قُتل خلال احتجاجات طهران في 8 يناير.
وأشار التقرير إلى أن استخدام مراسم المحرم لإحياء ذكرى ضحايا الاحتجاجات المناهضة للحكومة مستمر منذ احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية».
وخلال شهر المحرم عام 2023، أنشد المشاركون في مراسم العزاء في عدد من المدن أناشيد احتجاجية، ونظموا عروضًا رمزية تكريمًا للضحايا، ووزعوا نذورًا تخليدًا لذكراهم، كما تجمعوا عند قبورهم لإحياء ذكراهم.