وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بأنها بمثابة "إعلان هزيمة إسرائيل وأميركا"، وقال: "لقد تمكنا من وقف هذا العدوان وتحقيق نصر كبير. لقد حطمنا المشروع الإسرائيلي الأميركي ودخلنا مرحلة جديدة".

وقال نعيم قاسم في خطابه المتلفز بمناسبة "عاشوراء": "لقد كانوا يريدون حربًا واسعة النطاق للقضاء على وجودنا».

كما أضاف الأمين العام لحزب الله: "لقد تمكنت إيران من التوصل إلى هذا التفاهم، وهو في الواقع إعلان رسمي لهزيمة أميركا وإسرائيل".