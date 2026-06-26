قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن واشنطن وجهت "ضربة قاسية جدًا" إلى النظام الإيراني، وإنها تتفاوض الآن مع طهران "من موقع قوة مطلقة".

وزعم ترامب أن الولايات المتحدة دمرت القدرات العسكرية الإيرانية "بسرعة"، وأنها قضت خلال أسبوع ونصف "بشكل كامل" على الجيش الإيراني وقياداته وطائراته وقواته البحرية.

وأضاف أن الولايات المتحدة "اضطرت" إلى التحرك ضد إيران، معتبرًا أن امتلاكها سلاحًا نوويًا كان سيعني "زوال إسرائيل والشرق الأوسط" وتهديدًا للعالم بأسره.

وفي الوقت نفسه، قال إن إيران "ترغب بشدة" في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مرجحًا أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وأشار ترامب أيضًا إلى أن مضيق هرمز مفتوح، وأن نحو 19 مليون برميل من النفط عبرت المضيق يوم أمس، واصفًا ذلك بأنه "أعلى مستوى في التاريخ". وأضاف أن أسعار النفط انخفضت بشكل كبير، وأن هذا التراجع سينعكس على انخفاض أسعار سلع أخرى.

وخلال كلمة ألقاها في مأدبة عشاء بحضور مزارعين أمريكيين في البيت الأبيض، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستستخدم قريبًا الأصول الإيرانية المجمدة والخاضعة للعقوبات الأمريكية لشراء القمح وفول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين.

وفي جانب آخر من حديثه، وصف ترامب التقارير التي تتحدث عن تحسن وضع الجمهورية الإسلامية بأنها "أخبار كاذبة"، وقال إن من يروجون لها "مجانين".