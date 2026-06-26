أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، ردًا على البيان المشترك الصادر عن وزير الخارجية الأميركي ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أن ما تم الاتفاق عليه في البند الخامس من "مذكرة التفاهم" بين طهران وواشنطن سيكون الأساس الذي تُدار بموجبه حركة الملاحة في مضيق هرمز.
ووصفت الوزارة البيان المشترك لوزير الخارجية الأميركي ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بأنه "تدخلي وغير مسؤول واستفزازي".
وأضافت الخارجية الإيرانية أن "ادعاء الولايات المتحدة التزامها الدائم بأمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ليس سوى خطاب دعائي وقلب للحقائق".
كما دعت الوزارة دول مجلس التعاون الخليجي إلى "إعادة النظر" في مقارباتها تجاه أمن المنطقة، مؤكدة في بيانها أن تحقيق الأمن الجماعي "ممكن دون أي تدخل خارجي".