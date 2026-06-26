دعا خطيب أهل السُّنة في زاهدان، مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، خلال خطبة صلاة الجمعة، 26 يونيو (حزيران)، السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن السجناء السياسيين وفتح حوار معهم، وذلك بحسب ما أفاد موقع "رسانك".

وأعرب عن اعتراضه على حكم السجن المؤبد الصادر بحق الطبيبة مهرنغ بلوش من قِبل إحدى المحاكم في باكستان، مطالبًا بإلغاء هذا الحكم.

وأشار أيضًا إلى غياب الحريات القانونية، وإلى المخاوف التي يعيشها المواطنون العرب في محافظة خوزستان، داعيًا إلى وضع حد للضغوط المفروضة عليهم.