ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وفد التفاوض الإيراني، برئاسة محمد باقر قاليباف، وبمشاركة وزير الخارجية عباس عراقجي، قد غادر متوجهًا إلى سويسرا.

وبحسب التقرير، يشارك في الوفد أيضًا محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، ونائب الشؤون الدولية في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، علي باقري كني.

كما يرافق الوفد كل من مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، ونائب وزير النفط حميد بورِد.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت سابقًا أن المحادثات الفنية بين إيران والولايات المتحدة ستبدأ يوم غدٍ الأحد 21 يونيو (حزيران) في سويسرا.