أعلنت السلطات السويسرية أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ستُقام يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران)، في منتجع "بورغنستوك" الجبلي، وهو المكان الذي تم اختياره كبديل لمدينة جنيف بخلاف الخطة الأولية.

وصرحت وزارة الخارجية السويسرية لشبكة "سي إن إن" بأن المراسم ستُعقد في مجمع "بورغنستوك" الفاخر المطل على بحيرة لوسيرن في كانتون نيدوالدن. وبحسب الوزارة، فإن اختيار هذا الموقع جاء بعد مشاورات واتصالات وثيقة مع الولايات المتحدة، وإيران، وباكستان، وقطر.

ووفقاً لما أعلنه المسؤولون السويسريون، فإن موقع إقامة المراسم قد جرى اقتراحه من قِبل الوسطاء الباكستانيين والقطريين، بالإضافة إلى طرفي الاتفاق.

وستقوم الحكومة السويسرية بنشر نحو ألفي جندي لتأمين هذا الحدث. كما سيتم فرض منطقة حظر طيران فوق جبل "بورغنستوك" في الفترة من 18 إلى 20 يونيو الجاري.

وقد استضاف "بورغنستوك" سابقاً فعاليات دولية بارزة؛ حيث كان هذا المنتجع في يونيو 2024 مقراً لعقد مؤتمر سلام أوكرانيا، والذي أقيم بحضور وفود من مختلف دول العالم.

كما يكتسب هذا المجمع شهرة عالمية نظراً لاستخدامه كموقع لتصوير أجزاء من فيلم "جولد فينغر" (Goldfinger) ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة عام 1964.