أشار نائب وزير الصحة لشؤون التمريض في إيران، عباس عبادي، إلى وضع الموارد البشرية في مجال التمريض في البلاد، وأعلن أن مستوى الإقبال والطلب على توظيف الممرضين في 14 جامعة للعلوم الطبية كان أقل من الطاقات والتراخيص المعلنة، وهو ما وصفه بأنه يمثل جرس إنذار للنظام الصحي.
وأضاف هذا المسؤول في وزارة الصحة، استنادًا إلى نتائج أحدث اختبار للتوظيف، أن تراجع الإقبال على فرص العمل في مجال التمريض يعد مؤشرًا على التحديات القائمة في هذا المجال.
وفي الوقت نفسه، حذر رئيس منظمة نظام التمريض، أحمد نجاتيان، من استمرار خروج الكوادر المتخصصة من النظام الصحي، وقال إن نسبة كبيرة من الممرضين الذين تركوا وظائفهم كانوا من الموظفين الرسميين.
وأضاف نجاتيان أن ترك الموظفين الرسميين للخدمة يعكس المشكلات المعيشية وظروف العمل غير الملائمة في مهنة التمريض، وهي قضايا قال إنها أثرت على قدرة النظام الصحي على الاحتفاظ بالموارد البشرية واستقطابها.