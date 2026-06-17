صرح عضو البرلمان الإيراني، محمد منان رئيسي، أن بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة جرت مراجعتها عدة مرات في المجلس الأعلى للأمن القومي ولدى المرشد مجتبى خامنئي، الذي طرح في كل مرحلة تساؤلات حول بعض بنود الاتفاق.

وقال رئيسي في تجمع لمؤيدي النظام إن مجتبى خامنئي طلب من أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الرد على هذه الأسئلة بشكل منفصل، وعلى غير العادة، اشترط موافقة 75 في المائة من أعضاء المجلس لإقرار مذكرة التفاهم.

وأضاف رئيسي أن عضوًا واحدًا فقط في المجلس الأعلى للأمن القومي عارض بنود الاتفاق، بينما صوّت باقي الأعضاء لصالحه.

كما أشار هذا النائب في البرلمان الإيراني إلى أنه تم "الإجحاف" بحق موقف مجتبى خامنئي بشأن توقيع مذكرة التفاهم، مضيفًا أنه لا يمكن القول إن المرشد قبل هذا الاتفاق برضا تام، لكن لا يمكن اعتباره معارضًا له أيضًا. وبحسب قوله، فإن مسار مراجعة التفاهم يعكس اعتبارات خاصة بشأن التفاوض مع أميركا.

كما ذكر رئيسي أن رأيه الشخصي هو أن الوقت الحالي لم يكن مناسبًا للتفاوض والتفاهم مع الولايات المتحدة.