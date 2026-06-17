في رد فعل على دعم العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، الأمين للتفاهم بين أميركا وإيران، أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أن أي مقاربة جادة لمستقبل المنطقة يجب أن تستند إلى احترام سيادة الدول ورفض الاعتداء على الدول الخليجية.

وكتب قرقاش على منصة "إكس" أن إيران لم تكن في صراع مع إسرائيل أو أمريكا فحسب، بل "أقدمت على عمل مباشر ضد دولة الإمارات ودول خليجية أخرى".

وأضاف أنه لا ينبغي تجاهل هذا الأمر أو تجاوزه عند النقاش حول الترتيبات الإقليمية الجديدة.

وكان عمرو موسى قد وصف اتفاق التفاهم بين طهران وواشنطن في وقت سابق بأنه تطور مهم، ودعا إلى استغلال هذه الفرصة لدفع الحوار الإقليمي ومعالجة القضية الفلسطينية.