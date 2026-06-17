قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن البيت الأبيض يعمل على نشر نص "اتفاق التفاهم" مع إيران، يوم الأربعاء 16 يونيو (حزيران)، لإطلاع الشعب الأميركي على بنوده.
وأضاف فانس، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" أنه إذا تعذر النشر المبكر، فسيتم نشر نص الاتفاق على أقصى تقدير يوم الجمعة. وأشار إلى أن الوسطاء القطريين والباكستانيين، الذين أسهموا في التوصل إلى هذا الاتفاق، طلبوا من الولايات المتحدة عدم نشر النص الكامل في الوقت الحالي.
ووصف نائب الرئيس الأميركي هذا الاتفاق بأنه اتفاق جيد لصالح الشعب الأميركي، وقال إن بعض الروايات المتداولة حول مضمونه غير صحيحة.
كما قال فانس إن الاتفاق سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري، ويوفر إطارًا في حال توقف إيران عن دعم الجماعات المسلحة والتخلي عن برنامج السعي لامتلاك سلاح نووي، بما يسمح لطهران بالاستفادة من مزايا اقتصادية مثل تخفيف العقوبات.
وبشأن التقارير المتعلقة بتخصيص صندوق بقيمة 300 مليار دولار والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، قال إنه لن يتم منح أي من هذه المكاسب دون تغيير جوهري في سلوك إيران.