أفادت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، بأن الخلل في خدمات بعض البنوك الإيرانية الذي بدأ منذ 13 يونيو(حزيران)، لم يتم حله بالكامل بعد، وأن السبب يعود إلى التهالك والعطل الفني في جزء من معدات شبكة المعلوماتية (الانفورماتيك).

ووفقًا لهذا التقرير، فإن بنوك "ملي"، و"صادرات"، و"تجارت"، و"تنمية الصادرات" كانت من بين البنوك التي واجهت هذا الخلل، كما واجه بنك "باسارغاد" مشاكل مماثلة في الأيام الأخيرة.

وكتبت "تسنيم" أن التحقيقات تظهر أن هذا الخلل يعود إلى معدات متهالكة وبها عيوب في البنى التحتية الفنية؛ وهي مشكلة تم التحذير منها مسبقًا بحسب الوكالة، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء فعال لمعالجتها.

ويأتي نشر هذا التقرير في وقت أعلن فيه مجلس تنسيق البنوك سابقًا أن الخلل في أنظمة بنوك "ملي"، و"تجارت"، و"صادرات"، و"تنمية الصادرات" نتج عن "هجوم سيبراني محدود" استهدف البنية التحتية للاتصالات المشتركة بين هذه البنوك.