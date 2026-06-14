قال نائب الرئيس الأمريكي إنه يعتزم حضور مراسم التوقيع الرسمية على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه أشار إلى احتمال مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيًا في هذه المراسم أيضًا.

وأضاف: «ما زلنا نبحث التفاصيل والترتيبات المتعلقة بالأشخاص الذين سيحضرون مراسم التوقيع».

وفي مقابلة قصيرة مع إحدى القنوات الإخبارية الأمريكية، قال فانس: «أعتقد أننا ما زلنا نراجع التفاصيل والتنسيقات الخاصة بالمشاركين في مراسم التوقيع. أنا بالتأكيد أنوي أن أكون هناك، لكن من المحتمل أن يحضر الرئيس بنفسه أيضًا».

وعادةً ما لا توصي أجهزة الحماية الأمريكية بحضور الرئيس ونائبه معًا في الوقت نفسه، ولا سيما خلال الزيارات الخارجية، لأسباب أمنية واعتبارات تتعلق باستمرارية السلطة.

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد يوم الجمعة في مدينة جنيف السويسرية.

ومن المقرر أن يتوجه ترامب قبل ذلك إلى فرنسا للمشاركة في القمة السنوية لمجموعة الدول السبع الكبرى.