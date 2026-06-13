"نقابة موظفي الجامعات" الإيرانية: رواتب العاملين لا تقترب من خط الفقر
قال رئيس المجلس النقابي لموظفي الجامعات والمؤسسات التابعة لوزارة العلوم في إيران، إن رواتب العاملين في الجامعات لا تقترب من خط الفقر حتى مع الحصول على مختلف البدلات والمزايا.
قال رئيس المجلس النقابي لموظفي الجامعات والمؤسسات التابعة لوزارة العلوم في إيران، إن رواتب العاملين في الجامعات لا تقترب من خط الفقر حتى مع الحصول على مختلف البدلات والمزايا.
وطالب مهدي جهانبخشي، بزيادة الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم، والتنفيذ الكامل للعلاوات الوظيفية، وإعادة النظر في قرار رفع سن التقاعد.
وأضاف في تصريح لوكالة "إيلنا"، أنه "لا يمكن تأمين حتى الحد الأدنى من متطلبات سلة معيشية كريمة من خلال راتب الموظف الحكومي"، مشيرًا إلى أن "رواتب العاملين في القطاع الحكومي تراجعت لتغطي جزءًا ضئيلًا فقط من التكاليف الحقيقية للحياة".
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن وسطاء أن الأوساط الأمنية والعسكرية في إيران لم تكن قد صادقت حتى يوم الجمعة على الاتفاق الأولي الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض التوتر وإنهاء الحرب.
وأضافت الصحيفة أن تقدماً أُحرز في ملف إعادة فتح مضيق هرمز ومعالجة القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي، مشيرة إلى أن كبار الدبلوماسيين الإيرانيين يواكبون مسار المفاوضات.
وبحسب «مصادر مطلعة»، فإن قادة في المنطقة كانوا يسعون إلى منع اندلاع جولة جديدة من التوتر في الخليج، تواصلوا مع ترامب يوم الخميس وطلبوا منه وقف الهجمات. وأبلغوه أن التوصل إلى اتفاق سيظل ممكناً ما دامت العمليات العسكرية متوقفة وامتنع ترامب عن نشر رسائل تصعيدية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأفاد التقرير بأن الجانبين حققا تقدماً في ملفات الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإعادة فتح مضيق هرمز، وصياغة البنود المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في نص الاتفاق.
ونقلت الصحيفة عن مشاركين في المفاوضات أن طهران تطالب بالحصول على وصول مبكر إلى هذه الأموال وتخفيف الحصار الأميركي قبل إعادة فتح مضيق هرمز.
قال رئيس هيئة الأركان ونائب المنسق العام في الجيش الإيراني، حبيب الله سياري، إنه لا تتوفر أي معلومات عن مصير طياري طائرتين من طراز "سوخوي-24"، اللتين تم إرسالهما خلال الحرب الأخيرة لتنفيذ هجوم على قطر.
وقال سياري، يوم الخميس 11 يونيو، خلال برنامج تلفزيوني على وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية: "انطلقت طائرة سوخوي-24 من أربيل وضربت قطر. أربعة طيارين أبطال ذهبوا، وحتى الآن لا نعلم شيئًا عن مصيرهم".
وأضاف أن إيران نفذت أيضًا هجمات جوية أخرى باستخدام طائرات "إف-5" و"إف-4" في دول المنطقة، لكنه رفض تقديم تفاصيل حول أهداف هذه العمليات. وأشار إلى أن هذه العمليات أوقعت خسائر في صفوف الطرف المقابل، وأن الطائرات عادت إلى إيران بعد تنفيذ مهامها.
وتأتي هذه التصريحات في وقت كانت فيه وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت في 2 مارس أن القوات المسلحة القطرية أسقطت طائرتين من طراز "سوخوي-24" تابعتين لإيران.
نقل موقع "واي نت" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع إنه يتفهم تمامًا رغبته في التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه لا يعتقد أن اتفاقًا سيحدث، مضيفًا أن إسرائيل لن تكون "ضحية" لمثل هذا الاتفاق.
وبحسب التقرير، أبلغ رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وزراء الحكومة بأنه في حال الضرورة يستطيع تنفيذ عمليات مستقلة ضد إيران.
كما أفاد التقرير بأن نتنياهو قال في اجتماع الحكومة يوم الاثنين: "نحن لسنا تابعين للأميركيين؛ نحن حلفاؤهم".
وذكر "واي نت" أن نتنياهو قال أيضًا في اجتماع الحكومة إن اتصاله الهاتفي مع ترامب جاء متوترًا عقب إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.
وبحسب التقرير، سأل ترامب عن وقوع قتلى في تلك الهجمات، فأجابه نتنياهو: "لا، لكنني لست مستعدًا لقبول معادلة تقوم على الرد فقط عند سقوط قتلى".
شبّه "المجلس الأطلسي" في تقرير له المواجهة بين إيران والولايات المتحدة بلعبة «البوكر بين الكاذبين»، مشيراً إلى أن طهران أظهرت على مدى سنوات قدرة كبيرة على تحمل الضغوط الاقتصادية والسياسية.
وأكد التقرير أن «التسوية غير الكاملة أفضل من استمرار المواجهة»، محذراً من أن إطالة أمد الصراع قد تترتب عليها كلفة أكبر.
وأضاف أن المواجهة لا تقتصر على البعد السياسي، بل تشمل أيضاً الأسواق المالية وأسواق الطاقة التي تعد من أبرز الأطراف المتأثرة بالأزمة، موضحاً أن هذه الأسواق تتفاعل بسرعة مع المخاطر الجيوسياسية ولا يمكن خداعها بسهولة.
وأشار التقرير إلى أن المفاوضات بين طهران وواشنطن لا تحكمها الاعتبارات العسكرية فقط، بل تتأثر كذلك بالتداعيات الاقتصادية لاستمرار الأزمة.
ولفت إلى أن ملفات مثل مضيق هرمز والبرنامج النووي ورفع العقوبات والأصول الإيرانية المجمدة تمثل محاولات متوازية لإدارة المخاطر الجيوسياسية والمالية.
وختم التقرير بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ينبغي أن تسعى إلى أفضل اتفاق ممكن، لأن استمرار الأزمة قد يفرض أعباءً كبيرة على الاقتصاد والأسواق العالمية.
أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" بأن الجيش الأميركي كان على بُعد نحو ثلاث ساعات فقط من بدء هجمات صاروخية على أهداف داخل إيران، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين أن القوات العسكرية كانت قد تلقت أوامر تنفيذ الضربات، فيما كانت العملية في مراحلها النهائية من التحضير.
وأضافت أن الوحدات البحرية الأميركية كانت قد استكملت خططها العملياتية وجهزت الذخائر اللازمة، قبل أن يتم إلغاء العملية في اللحظات الأخيرة.
وبحسب التقرير، لم تكن جزيرة خارك ضمن قائمة الأهداف التي حصلت على موافقة نهائية، رغم أن ترامب كان قد أشار إليها سابقاً. وأوضح المسؤولان أن خيارات استهداف البنية التحتية النفطية الإيرانية، بما في ذلك جزيرة خارك، كانت مطروحة للنقاش، لكنها لم تحصل على إذن بالتنفيذ.