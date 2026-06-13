أعلن سكرتير مجلس تنسيق البنوك الحكومية في إيران، علي رضا قيطاسي، أن السبب وراء الخلل في خدمات بنوك "ملي"، و"صادرات"، و"تجارت"، و"تنمية الصادرات" يعود إلى "هجوم سيبراني"، واصفًا هذا الهجوم بأنه كان "محدودًا".

وأكد قيطاسي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "لم يحدث أي تسريب للمعلومات، والأنظمة يتم استعادتها بسرعة".

وكان قد أُفيد في وقت سابق بأن بطاقات بنوك ملي، وتجارت، وسـبه، وصادرات قد واجهت خللًا منذ صباح السبت، مما تسبب في توقف جزء من خدمات هذه البنوك.

ولم يقدم قيطاسي مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة هذا الهجوم السيبراني أو الموعد المحدد لعودة الخدمات البنكية بشكل كامل.