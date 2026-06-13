الخارجية الإسرائيلية: للتذكير فقط.. قُتلوا خلال ثلاث ثوانٍ
نشرت الصفحة الرسمية باللغة الفارسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية منشوراً أشارت فيه إلى ذكرى "حرب الـ12 يوماً" مع #إيران.
نشرت الصفحة الرسمية باللغة الفارسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية منشوراً أشارت فيه إلى ذكرى "حرب الـ12 يوماً" مع #إيران.
وكتبت: في مثل هذا اليوم قبل عام، جرى استهداف وتصفية "عشرات من كبار مسؤولي النظام الإرهابي الإيراني" في الثواني الثلاث الأولى من الحرب، والذين كانوا قبل ذلك قد هددوا إسرائيل بالإبادة مراراً، وقاموا بقمع الشعب الإيراني في الداخل.
قال رئيس هيئة الأركان ونائب المنسق العام في الجيش الإيراني، حبيب الله سياري، إنه لا تتوفر أي معلومات عن مصير طياري طائرتين من طراز "سوخوي-24"، اللتين تم إرسالهما خلال الحرب الأخيرة لتنفيذ هجوم على قطر.
وقال سياري، يوم الخميس 11 يونيو، خلال برنامج تلفزيوني على وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية: "انطلقت طائرة سوخوي-24 من أربيل وضربت قطر. أربعة طيارين أبطال ذهبوا، وحتى الآن لا نعلم شيئًا عن مصيرهم".
وأضاف أن إيران نفذت أيضًا هجمات جوية أخرى باستخدام طائرات "إف-5" و"إف-4" في دول المنطقة، لكنه رفض تقديم تفاصيل حول أهداف هذه العمليات. وأشار إلى أن هذه العمليات أوقعت خسائر في صفوف الطرف المقابل، وأن الطائرات عادت إلى إيران بعد تنفيذ مهامها.
وتأتي هذه التصريحات في وقت كانت فيه وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت في 2 مارس أن القوات المسلحة القطرية أسقطت طائرتين من طراز "سوخوي-24" تابعتين لإيران.
نقل موقع "واي نت" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع إنه يتفهم تمامًا رغبته في التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه لا يعتقد أن اتفاقًا سيحدث، مضيفًا أن إسرائيل لن تكون "ضحية" لمثل هذا الاتفاق.
وبحسب التقرير، أبلغ رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وزراء الحكومة بأنه في حال الضرورة يستطيع تنفيذ عمليات مستقلة ضد إيران.
كما أفاد التقرير بأن نتنياهو قال في اجتماع الحكومة يوم الاثنين: "نحن لسنا تابعين للأميركيين؛ نحن حلفاؤهم".
وذكر "واي نت" أن نتنياهو قال أيضًا في اجتماع الحكومة إن اتصاله الهاتفي مع ترامب جاء متوترًا عقب إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.
وبحسب التقرير، سأل ترامب عن وقوع قتلى في تلك الهجمات، فأجابه نتنياهو: "لا، لكنني لست مستعدًا لقبول معادلة تقوم على الرد فقط عند سقوط قتلى".
شبّه "المجلس الأطلسي" في تقرير له المواجهة بين إيران والولايات المتحدة بلعبة «البوكر بين الكاذبين»، مشيراً إلى أن طهران أظهرت على مدى سنوات قدرة كبيرة على تحمل الضغوط الاقتصادية والسياسية.
وأكد التقرير أن «التسوية غير الكاملة أفضل من استمرار المواجهة»، محذراً من أن إطالة أمد الصراع قد تترتب عليها كلفة أكبر.
وأضاف أن المواجهة لا تقتصر على البعد السياسي، بل تشمل أيضاً الأسواق المالية وأسواق الطاقة التي تعد من أبرز الأطراف المتأثرة بالأزمة، موضحاً أن هذه الأسواق تتفاعل بسرعة مع المخاطر الجيوسياسية ولا يمكن خداعها بسهولة.
وأشار التقرير إلى أن المفاوضات بين طهران وواشنطن لا تحكمها الاعتبارات العسكرية فقط، بل تتأثر كذلك بالتداعيات الاقتصادية لاستمرار الأزمة.
ولفت إلى أن ملفات مثل مضيق هرمز والبرنامج النووي ورفع العقوبات والأصول الإيرانية المجمدة تمثل محاولات متوازية لإدارة المخاطر الجيوسياسية والمالية.
وختم التقرير بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ينبغي أن تسعى إلى أفضل اتفاق ممكن، لأن استمرار الأزمة قد يفرض أعباءً كبيرة على الاقتصاد والأسواق العالمية.
أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" بأن الجيش الأميركي كان على بُعد نحو ثلاث ساعات فقط من بدء هجمات صاروخية على أهداف داخل إيران، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين أن القوات العسكرية كانت قد تلقت أوامر تنفيذ الضربات، فيما كانت العملية في مراحلها النهائية من التحضير.
وأضافت أن الوحدات البحرية الأميركية كانت قد استكملت خططها العملياتية وجهزت الذخائر اللازمة، قبل أن يتم إلغاء العملية في اللحظات الأخيرة.
وبحسب التقرير، لم تكن جزيرة خارك ضمن قائمة الأهداف التي حصلت على موافقة نهائية، رغم أن ترامب كان قد أشار إليها سابقاً. وأوضح المسؤولان أن خيارات استهداف البنية التحتية النفطية الإيرانية، بما في ذلك جزيرة خارك، كانت مطروحة للنقاش، لكنها لم تحصل على إذن بالتنفيذ.
أفادت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن الفريق القطري، الذي دخل على خط الوساطة يوم الأربعاء 10 يونيو (حزيران)، أعلن "تراجع الولايات المتحدة عن إضافة بنود جديدة"، وهو ما يعني العودة إلى النص الأصلي نفسه الذي كان لا يزال بانتظار الموافقة النهائية في إيران.
وأضافت "فارس" أن النص الحالي القابل للتوافق بين إيران والولايات المتحدة يعود إلى قبل أسبوعين.
وأشارت هذه الوكالة التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر رد نهائي من طهران، بل إن الولايات المتحدة هي التي عادت إلى مطالبها السابقة.
وأضافت وكالة "فارس": "نظرًا لكون الولايات المتحدة قد قبلت النص المقترح من إيران، فإن احتمال المصادقة على هذا النص في المراجع الرئيسية للنظام تتزايد".