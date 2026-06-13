وقال سياري، يوم الخميس 11 يونيو، خلال برنامج تلفزيوني على وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية: "انطلقت طائرة سوخوي-24 من أربيل وضربت قطر. أربعة طيارين أبطال ذهبوا، وحتى الآن لا نعلم شيئًا عن مصيرهم".

وأضاف أن إيران نفذت أيضًا هجمات جوية أخرى باستخدام طائرات "إف-5" و"إف-4" في دول المنطقة، لكنه رفض تقديم تفاصيل حول أهداف هذه العمليات. وأشار إلى أن هذه العمليات أوقعت خسائر في صفوف الطرف المقابل، وأن الطائرات عادت إلى إيران بعد تنفيذ مهامها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت كانت فيه وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت في 2 مارس أن القوات المسلحة القطرية أسقطت طائرتين من طراز "سوخوي-24" تابعتين لإيران.