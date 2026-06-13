وأضافت الصحيفة أن تقدماً أُحرز في ملف إعادة فتح مضيق هرمز ومعالجة القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي، مشيرة إلى أن كبار الدبلوماسيين الإيرانيين يواكبون مسار المفاوضات.

وبحسب «مصادر مطلعة»، فإن قادة في المنطقة كانوا يسعون إلى منع اندلاع جولة جديدة من التوتر في الخليج، تواصلوا مع ترامب يوم الخميس وطلبوا منه وقف الهجمات. وأبلغوه أن التوصل إلى اتفاق سيظل ممكناً ما دامت العمليات العسكرية متوقفة وامتنع ترامب عن نشر رسائل تصعيدية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأفاد التقرير بأن الجانبين حققا تقدماً في ملفات الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإعادة فتح مضيق هرمز، وصياغة البنود المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في نص الاتفاق.

ونقلت الصحيفة عن مشاركين في المفاوضات أن طهران تطالب بالحصول على وصول مبكر إلى هذه الأموال وتخفيف الحصار الأميركي قبل إعادة فتح مضيق هرمز.