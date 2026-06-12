ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير لها، أن قطر أجرت مفاوضات سرية مع طهران خلال الحرب بهدف حماية منشآتها الغازية من الهجمات الإيرانية. وفي المقابل، نفت الدوحة هذه الادعاءات واتهمت الصحيفة بمحاولة الإضرار بدورها كوسيط.

وأشار التقرير إلى أن التحركات غير المعلنة لقطر تعكس أساليب سرية تتبعها الدول الخليجية لإبعاد نفسها عن أضرار أكبر حرب تشهدها المنطقة منذ 20 عامًا.

وبحسب الصحيفة، وبالاستناد إلى هجوم صاروخي شنته إيران على منشآت الغاز في منشأة "راس لفان" بقطر في مارس (آذار) الماضي، فقد أدى الهجوم إلى تدمير أجزاء من أكبر مجمع لإنتاج الغاز الطبيعي في العالم، والذي يمثّل نحو خمس إمدادات الغاز العالمية.

وأضاف التقرير أن الهجوم وضع عقودًا بمليارات الدولارات مع الصين وغيرها من العملاء في خطر، كما أضعف آمال إنهاء الحرب مبكرًا عبر جرّ قطر، أحد أبرز الوسطاء بين الولايات المتحدة وإيران، إلى دائرة الصراع.

كما أشار التقرير إلى أن الهجوم كانت له تداعيات خفية أخرى، إذ بحسب مسؤولين أمنيين في الشرق الأوسط ومسؤولين غربيين مطلعين على معلومات سرية، فقد أحبط أيضًا الجهود السرية القطرية لإبقاء مجمع «راس لفان» خارج قائمة الأهداف الإيرانية.