أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية بأن نحو 50 سفينة تنتظر حاليًا بالقرب من مضيق هرمز للحصول على تصريح عبور، إلا أن البحرية التابعة للحرس الثوري أعلنت أنها لن تمنح إذن العبور عبر هذا الممر المائي حتى إشعار آخر.

وبحسب التقرير، جاء هذا القرار بسبب ما وصف بـ "تصرفات القوات الأميركية الإرهابية"، واعتبارات أمنية تتعلق بالسفن.

كما ذكرت الهيئة أن عدد السفن المتوقفة في المراسي الثانية والثالثة أكبر بنحو 20 مرة من السفن الموجودة عند مدخل مضيق هرمز، وأنها جميعًا تنتظر التطورات القادمة.