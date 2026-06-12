نفت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، التقارير المنتشرة حول قرب توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، مؤكدة أن أي تكهنات بخصوص توقيع الاتفاق أو إجراء لقاء حضوري ومباشر "ليست سوى فهم خاطئ للمقترحات ومجرد أمنيات ورغبات أميركية".

وجاء هذا الرد بعد أن نقلت وكالة "بلومبرغ"، عن مسؤولين مطلعين، أن واشنطن وطهران اقتربتا من توقيع اتفاق يأتي في إطار "مذكرة تفاهم"، مع طرح مدينة جنيف كموقع محتمل للمراسم.

وفي السياق ذاته، وصفت الوكالة التابعة للحرس الثوري تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن زيادة احتمالية التوصل لاتفاق مع طهران، وما وُصف بـ"استسلام" النظام الإيراني لإتمام الاتفاق، بأنها مجرد "لعبة نفسية".

كما أفادت الوسيلة الإعلامية بأن المراجعات والتدقيق في طهران لا تزال مستمرة، وأنه لا توجد "أي قناعة أو يقين كامل" حتى الآن بشأن الوصول إلى التفاهم النهائي.

وكانت "بلومبرغ" قد نقلت عن مسؤول رفيع في إيران أن احتمالية التوصل إلى اتفاق باتت عالية، غير أن مصادر مطلعة أشارت إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان مجتبى خامنئي قد صادق على هذا الاتفاق المحتمل أم لا.

