قال خطيب جمعة "قم"، علي رضا أعرافي، إن توسيع نطاق المواجهة واستهداف المصالح الأميركية في مناطق مختلفة يشكل جزءًا من الاستراتيجية الجديدة لإيران، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار ما وصفه بـ"السلوكيات العدائية"، سيتم تفعيل قدرات وإمكانات أخرى أيضًا.

وأضاف أن الخليج ومضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، إضافة إلى أي منطقة توجد فيها مصالح للولايات المتحدة، تُعد جزءًا من ساحة المواجهة.

كما قال أعرافي إن إيران دخلت، للمرة الأولى في التاريخ المعاصر، ميدان المواجهة مع "أقوى قوة عسكرية في العالم"، مؤكدًا أنها لم تنهَر أمام هذه المواجهة، بل نجحت أيضًا في تحطيم حاجز الخوف من مواجهة تلك القوة.

