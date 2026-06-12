أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، بأن الولايات المتحدة وإيران اقتربتا من التوصل إلى اتفاق يُرجح أن يكون في صيغة "مذكرة تفاهم" وليس اتفاقًا نهائيًا.

وبحسب التقرير، تُطرح جنيف في سويسرا كموقع محتمل لتوقيع الاتفاق، وقد تُعقد مراسم التوقيع قريبًا، ابتداءً من يوم الأحد 14 يونيو (حزيران).

وأضافت "بلومبرغ" أن مسؤولاً إيرانيًا رفيع المستوى أبلغ أحد مسؤولي مجموعة السبع، فجر الجمعة 12 يونيو، أن فرص التوصل إلى اتفاق مرتفعة.

ومن المقرر أن تُعقد قمة مجموعة السبع هذا العام خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري في مدينة إيفيان الفرنسية.

ومع ذلك، قال أحد مسؤولي المجموعة لـ "بلومبرغ" إن إيران لم تؤكد بعد استعدادها للمشاركة في مراسم التوقيع.

وأشار مسؤول آخر من مجموعة السبع إلى وجود مؤشرات على اقتراب الطرفين من اتفاق، لكنه ذكّر بأن محاولات دبلوماسية سابقة انتهت دون نتائج.

وفي الوقت نفسه، قال دبلوماسي مطلع على سير المفاوضات إن المفاوضين الإيرانيين وافقوا على الاتفاق، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المرشد مجتبى خامنئي قد صادق عليه.