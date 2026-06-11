صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للصحافيين في البيت الأبيض، يوم الخميس 11 يونيو (حزيران)، بأن اتفاقاً محتملاً مع إيران قد يتم توقيعه خلال أيام قليلة في أوروبا.

وأضاف أن جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، سيشارك في مراسم توقيع هذا الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ترامب بشأن إيران إنه تم التوصل إلى اتفاق ممتاز، وإن اللمسات النهائية عليه قد تتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أنه أجرى محادثة مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأكد الرئيس الأميركي أن مضيق هرمز سيُفتح "رسميًا بمجرد توقيع الاتفاق" .