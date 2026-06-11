ذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن إدراج المصالح المرتبطة بالشركات القابضة الاقتصادية الخاضعة لإدارة إيلون ماسك في غرب آسيا، بما في الله ذلك في الدول العربية وإسرائيل، ضمن "بنك الأهداف" الجديد لإيران، قيد الدراسة حاليًا.

واضافت أن هذا الإجراء قيد الدراسة بعد ما ثبت، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري، استخدام الجيش الأميركي وإسرائيل للبنى التحتية التي يديرها إيلون ماسك، بما في ذلك "ستارلينك".

وأفادت وكالة "فارس" أن المحطات الأرضية لخدمة "ستارلينك" في إسرائيل وقطر والأردن والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، إلى جانب مساهمي شركة "سبيس إكس"، بما في ذلك البنى التحتية لشركتي "ألفا ظبي" و"مبادلة"، تُعد من الأهداف الجديدة قيد الدراسة لدى طهران.