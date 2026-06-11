نفت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري، نقلاً عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، تقرير شبكة "سي إن إن" بشأن مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن، رغم اندلاع اشتباكات فجر الخميس 11 يونيو (حزيران).

وصرح هذا المصدر لوكالة "فارس" بأن إيران تمسكت بمواقفها وخطوطها الحمراء المعلنة في مسار المفاوضات، ولم تتراجع عن مطالبها الرئيسية.

وأضاف أن النص الذي أكدت عليه طهران في وقت سابق، ما زال يشكل أساساً لمواقفها في المفاوضات.

كما أشار المصدر إلى أن تقييم فريق التفاوض الإيراني يشير إلى أن الجانب الأميركي سيضطر في نهاية المطاف إلى قبول الأطر الرئيسية للنص ذاته.

ولم تنشر "فارس" تفاصيل إضافية بشأن تقرير "سي إن إن" أو طبيعة المفاوضات المشار إليها.