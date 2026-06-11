"الحدث": الوفد القطري العائد من طهران أعلن موافقة إيران على مسودة الاتفاق النهائي
أفادت قناة "الحدث"، نقلاً عن مسؤول رفيع، بأن الوفد القطري الذي عاد من طهران أعلن موافقة إيران على مسودة الاتفاق النهائية.
كما أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بحثا يوم الخميس 11 يونيو (حزيران)، في اتصال هاتفي نتائج المشاورات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى تقدم في مسودة التفاهم ضمن مسار تفاوضي.
وأضاف بيان الديوان الأميري أن ترامب أبلغ أمير قطر بأن الجهود مستمرة لاستكمال المراحل النهائية قبل الإعلان عن ترتيبات توقيع اتفاق.