أفادت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن الفريق القطري، الذي دخل على خط الوساطة يوم الأربعاء 10 يونيو (حزيران)، أعلن "تراجع الولايات المتحدة عن إضافة بنود جديدة"، وهو ما يعني العودة إلى النص الأصلي نفسه الذي كان لا يزال بانتظار الموافقة النهائية في إيران.

وأضافت "فارس" أن النص الحالي القابل للتوافق بين إيران والولايات المتحدة يعود إلى قبل أسبوعين.

وأشارت هذه الوكالة التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر رد نهائي من طهران، بل إن الولايات المتحدة هي التي عادت إلى مطالبها السابقة.

وأضافت وكالة "فارس": "نظرًا لكون الولايات المتحدة قد قبلت النص المقترح من إيران، فإن احتمال المصادقة على هذا النص في المراجع الرئيسية للنظام تتزايد".