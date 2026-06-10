قال قائد الحرس الثوري في طهران، حسن حسن‌ زاده، في تصريح لوكالة أنباء "تسنيم": إن "أسطورة القوة العظمى للولايات المتحدة قد انهارت"، وإن "الصراخ والادعاءات التي سبقت حرب الـ 12 يومًا لم تكن منسجمة مع واقع الميدان".

وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أكبر كاذب في التاريخ" وأنه "غارق في مستنقع من التناقضات"، على حد تعبيره.

وتابع أن "العدو" كان يسعى إلى وقف إطلاق النار بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب، مضيفًا أنهم "يدركون هزيمتهم جيدًا، لكنهم يؤجلون إعلان ذلك".

