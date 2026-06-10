أعلن الحساب الفارسي لوزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة "إكس"، أن الكشف عن نظام جديد لإدارة المعارك، عقب تطوير منظومة الدفاع الصاروخي "حيتس" وإطلاق أقمار صناعية، يُعد "رسالة واضحة إلى إيران".

وكانت الصناعات الجوية الإسرائيلية قد كشفت عن الجيل الجديد من نظام يُعرف باسم "أوبال-إن جي"، وهو نظام قيادة وسيطرة متقدم يجمع معلومات ساحة المعركة من الجو والبر والبحر بشكل متزامن ومتكامل.

وبحسب الجانب الإسرائيلي، فإن النظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات في الوقت الفعلي، وتحديد الأولويات بين الأهداف، ومساعدة القادة على اتخاذ قرارات أسرع، كما يتيح تنسيقًا بين الطائرات المقاتلة والطائرات المسيّرة والمروحيات والسفن ومراكز القيادة.

وأشار التقرير إلى أن النسخة الجديدة مبنية على خبرات تشغيل النظام السابق "أوبال"، ومتكيفة مع معايير حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتقول إسرائيل إن هذا النظام يسهل التعاون بين المعدات المأهولة وغير المأهولة في مجالات مثل جمع المعلومات والحرب الإلكترونية والعمليات المنسقة.