قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الهجمات الأميركية التي نُفذت مساء الثلاثاء تلحق الضرر بالمسار الدبلوماسي.

وأضاف أن «الرسائل المتناقضة، والتغييرات المتكررة في المواقف والمطالب، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة، تضر بالعملية الدبلوماسية».

وأكد بقائي أن «أي مسار دبلوماسي يتضرر من اللجوء إلى القوة والإجراءات غير القانونية»، مشيراً إلى أن نجاح المفاوضات يتطلب وجود حد أدنى من الأجواء المناسبة.

كما اتهم إسرائيل بالإضرار بالجهود الدبلوماسية من خلال ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار" في لبنان.