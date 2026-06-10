ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، يوم الأربعاء 10 يونيو (حزيران)، إن إيران أهدرت وقتًا طويلاً في التفاوض بشأن اتفاق كان يمكن أن يكون "رائعًا" لها، مضيفًا أنها "يجب الآن أن تدفع ثمن ذلك".

ووصف ترامب القوات المسلحة الإيرانية بأنها تعيش "فوضى شاملة"، مؤكدًا أن أجزاءً كبيرة منها، مثل البحرية والجوية، "لم تعد موجودة فعليًا"، مضيفًا: "إنهم فشلوا بالكامل".

وفي منشوره، أعاد ترامب وصف إيران بأنها "بلطجي الشرق الأوسط"، متابعًا: "إيران لا تفعل سوى الكلام ولا تقوم بأي عمل.. البلطجي انتهى".

واختتم ترامب منشوره: "إن طهران أضاعت وقتًا طويلاً في التفاوض حول اتفاق كان يمكن أن يكون جيدًا جدًا لها، والآن عليها أن تدفع الثمن".