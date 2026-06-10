قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، في مقابلة مع وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الرسمية: "على الشعب الاطمئنان إلى أن إيران لن تتخلى عن لبنان، لأن العدو إذا أنهى ملف لبنان وحزب الله، فسيتجه بعد ذلك إلينا".

وأضاف أن ترتيبات وتقسيمًا للمهام جرى داخل "غرفة الحرب" التابعة لإيران بهدف دعم لبنان.

كما أكد رضائي أنه إذا اقتضت الضرورة، فإن إيران "ستدخل بصورة مباشرة إلى جنوب لبنان"، مشددًا على أنها لا تخشى العودة إلى ساحة الحرب.